Clementina 2020, coach Mucciolo: "Avremo un girone molto competitivo"

Definite ormai da giorni le squadre partecipanti al prossimo campionato di B1, in particolare quelle del girone D di cui fa parte la Clementina 2020 Volley, ecco uscito anche il calendario provvisorio, che vede subito un impegno difficile per le giocatrici marchigiane: Bologna.

Coach Cristiano Mucciolo conferma il duro scoglio iniziale e aggiunge: “Partiremo subito con un esordio a dir poco complicato. Bologna si presenta ai nastri di partenza come una formazione attrezzata per fare il salto diretto di categoria, è sulla carta la squadra dai nomi sicuramente più altisonanti. In generale, però, è tutto il girone ad essere molto competitivo, ma di positivo c’è sicuramente il fatto che le trasferte non hanno chilometraggi proibitivi, e questo è importante da diversi punti di vista. Ci sono almeno 4-5 società che hanno fatto un mercato per essere al vertice, fra queste Altino e Modena ad esempio, oltre a Bologna. Il livello dovrebbe essere quindi mediamente molto alto e di sicuro si vedrà della bella pallavolo. Noi proveremo a vendere cara la pelle, scenderemo sempre in campo senza timori e con la serenità che ci siamo prefissati come primo obiettivo della stagione. Non avendo precise ambizioni di vertice o obiettivi tassativi, noi faremo il nostro, cercando di creare un ambiente ricco appunto di serenità, ma anche di entusiasmo e crescita. La stagione sarà lunga e, come sempre, dalle informazioni sulla carta ad agosto ad arrivare all’ultimo pallone che cadrà a fine campionato…in mezzo può esserci di tutto, è tutto da scoprire”.

Il raduno ufficiale della squadra è previsto per il 23 agosto, data di inizio ufficiale della nuova stagione della Clementina 2020 Volley: “Ho chiesto alle ragazze – dice il mister – di godersi sicuramente le vacanze, ma di farsi trovare atleticamente pronte all’inizio della preparazione. Chiaramente a fine agosto si partirà con la parte fisica e atletica predominante, ma da subito gli allenamenti saranno anche tecnici con la palla“.