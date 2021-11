Clementina 2020, una capolista tira l’altra: domani la sfida contro Perugia

Dopo aver battuto sul proprio terreno la vecchia capolista nell’entusiasmante incontro di sabato scorso a Capannori di Lucca, il beffardo calendario di quest’anno, offre alle clementine l’occasione per esaltare ancora di più i propri tifosi, stavolta sul terreno amico di Moie, in una nuova appassionante avventura. Ospite dellasarà, infatti, l’attuale solitaria capolista del girone E, laLa squadra di coachguida la classifica a punteggio pieno dopo 5 gare, con un solo set al passivo e nel precedente turno si è sbarazzata abbastanza facilmente della Pieralisi Jesi con un secco 3 a 0.

Le perugine, nella scorsa stagione, sono state eliminate nei Play-off dalla Volleyrò Roma e durante l’estate hanno rinforzato il roster con l’innesto delle esperte: Giugovaz in banda, Fava al centro e Bianchini opposta. Tutti ottimi profili di potenti, preparate e pratiche giocatrici che hanno dato un vero e proprio volto nuovo ad una squadra umbra già di per sé abbastanza navigata. Anche la conduzione tecnica è cambiata ed è stata affidata a coach piemontese Eraldo Buonavista.

Capitan Gotti e compagne, dopo la grande soddisfazione per la splendida vittoria scacciacrisi di Lucca, hanno ripreso gli allenamenti con rinnovato entusiasmo ed aspettano le perugine con fiducia e con la speranza di poter ripetere la prestazione della settimana scorsa, ma sempre con grande rispetto per le avversarie. Sanno che per avere la meglio sulla capolista, squadra solida e molto ben assortita, potente in attacco e attiva in difesa, devono tirar fuori tutto il loro miglior “sapere pallavolistico”, in termini sia agonistici che tecnico-tattici.

L’assioma (principio che è assunto come vero perché ritenuto evidente) comandato da coach Secchi è: molta pazienza e pochi errori gratuiti. Solo così si potrà sfruttare al meglio il buon momento di forma delle clementine e regalare ai tanti tifosi di Moie e di Castelbellino un nuovo splendido pomeriggio di sport. L’appuntamento è per domani, sabato 20 novembre, ore 18.00, al Palasport di Moie.