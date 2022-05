Clementina 2020, se 12 vittorie consecutive vi sembrano poche

Il secondo posto in cassaforte a un turno dalla fine del campionato e 12 vittorie consecutive non sono stati sufficienti: la Clementina 2020 non può ancora dimenticare quanto successo nell’ultima giornata del girone E della B1 di volley femminile. I play-off erano a portata di mano, peccato che la Lucky Wind Trevi abbia rovinato i piani delle marchigiane insieme alla vittoria, negli stessi momenti, della FGL Castelfranco. Il 2022 è stato un anno da sogno, contraddistinto da tantissime vittorie e un unico ko, purtroppo fatale.

Per capire il motivo del sorpasso all’ultima curva, bisogna andare a guardare il girone d’andata delle clementine. Dopo le tre vittorie nei primi tre incontri stagionali, la Battistelli Termoforgia ha perso per strada punti pesanti, alternando ottime prestazioni ad altre meno convincenti. La vittoria nell’ultima gara del 2021 ha fatto diventare più consapevoli dei loro mezzi le ragazze di coach Secchi.

Il 3-1 inflitto alla Pallavolo Teatina è stato il trampolino di lancio verso un nuovo anno pieno di sorrisi. Il ritorno in campo contro Nottolini è coinciso con un successo al tie-break, seguito da altri 10 squilli: lo spettacolare 3-0 in trasferta contro la capolista 3M Perugia, il 3-2 ai danni della seconda classificata FGL Castelfranco, il 3-1 con Volley Angels Project, il 3-1 interno che ha interrotto la serie positiva di Pomezia, un altro 3-1 con la Teatina, l’ennesimo 3-1 ai danni della Margutta CivitaLad e quello doppio (trasferta e casa) contro Isernia, il 3-2 sul campo del Volleyrò, il 3-1 che ha piegato la Pieralisi Jesi, prima del tie-break negativo di Trevi.

Non si possono cancellare questa striscia positiva e soprattutto i 33 punti sui 36 disponibili che sono stati incamerati. È una buonissima base di partenza per un nuovo campionato di B1 da protagoniste assolute.