Serie B maschile, termina senza intoppi la prima settimana di lavoro per la Nova Volley Loreto

Chiusa la prima settimana di lavoro, la Nova Volley Loreto prosegue la preparazione con lo staff tecnico e con il preparatore atletico Davide Sarnari. Per coach Gerry Iurisci “questa è la fase della stagione che piace meno ai giocatori perché c’è poca palla e tanta fatica – dice – ma questo lavoro ci servirà molto per disputare una stagione lunga nella quale dovremo lottare tanto”.

Come vice di coach Iurisci c’è Andrea Stortoni già storico scoutman e videoman della Nova Volley che sta seguendo da vicino anche tutto il lavoro atletico.

Per Davide Sarnari che della Nova Volley è stato anche giocatore e che oggi ha la responsabilità della parte atletica, “il gruppo ha voglia di fare e la disponibilità a lavorare non manca” - dice. “Indipendentemente da quanto si sia fatto in estate tra beach volley ed altre discipline – aggiunge - l’avvio è sempre duro ma già questa settimana la squadra farà lavori specifici con la palla per cominciare a smaltire un po’ i carichi”.

Per i giocatori più giovani, ancora studenti, in attesa della ripresa delle lezioni c’è anche un lavoro analitico di tecnica che svolgono la mattina. “La disponibilità degli spazi palestra e l’aiuto prezioso anche di coach Paolo Calamante che conosce bene i vari Zazzarini, Forconi, Vecchietti, Conocchioli, Carotti e Mangiaterra – conclude Iurisci – è molto importante per noi. Il loro entusiasmo nello stare in palestra è contagioso e siamo tutti orgogliosi di quello che stiamo costruendo”.

La squadra esordirà in campionato domenica 8 ottobre in casa alle 17 contro Forlì mentre mercoledì 13 settembre contro la Sabini al Palaserenelli ci sarà la prima occasione per confrontarsi con un avversario.

Il programma poi proseguirà venerdì 15 settembre giocando a San Severino contro la formazione di coach Pasquali neopromossa, mercoledì 20 settembre contro Pescara3 (serie C), venerdì 22 settembre contro Ancona e venerdì 29 settembre contro Volley Potentino.