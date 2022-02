La Bontempi si aggiudica il recupero con la Sabini: 3-0

Nulla da fare per i biancazzurri nel recupero del turno valido per il giro di boa, rinviato lo scorso 8 gennaio per alcuni casi Covid-19 presenti nelle file doriche (Sabini che invece sarebbe stata al completo). Le due squadre si conoscono bene per i tanti ex: da una parte Albanesi e Galdenzi hanno vestito il rosso nella stagione 2019-2020 mentre tra i locali Rosa, Giombini e Gasparroni sono cresciuti nel vivaio castelfrettese ma sono “accademici” da diverse stagioni; Magini è un doppio ex in quanto è stato biancazzurro in prestito nella nostra seconda squadra (Serie D) 2014-2015 tornando poi nel capoluogo dalla stagione seguente dopo esservi cresciuto pallavolisticamente.

La partenza è tutta per Giaccaglia e compagni che provano a sovvertire il pronostico portandosi subito sul 3-0: pronta reazione della squadra di coach Monti che macina dal servizio alla difesa ed in contrattacco passa di potenza; la Sabini resta dietro e mantiene uno svantaggio minimo con il cambio-palla ma non ci sono spiragli per la rimonta perché Ancona trova difese da urlo concretizzate da un Terranova in stato di grazia che guida i suoi compagni all’allungo decisivo; Castelferretti si innervosisce anche su palloni apparentemente “facili” ed è costretta a cedere 18-25 nonostante il doppio cambio della diagonale palleggiatore (Pieroni)-opposto (Corinaldesi).

Spronati e rincuorati dai coach Giangiacomi e Pigliapoco, i biancazzurri hanno tutt’altra mentalità nel parziale seguente: Mancinelli e compagni quando tengono in seconda linea permettono ad Albanesi di velocizzare il gioco che porta al massimo vantaggio sul 9-5 fase dove si evidenza grande coraggio e determinazione in tutti i fondamentali. Sul turno al servizio dell’ex Rosa, Ancona piazza un parziale di 8-0 in proprio favore: i tecnici castelfrettesi hanno provato a sbrogliare la situazione inserendo Corinaldesi e Rinaldi ma il miglioramento della ricezione non avviene e la Bontempi prende il largo mantenendo un cambio-palla impeccabile a cui aggiunge una fase di difesa-contrattacco superlativa così dall’equilibrio di metà set si passa ad un perentorio 16-25. Nel terzo parziale Ancona mantiene il vantaggio fin dai primi scambi: finchè i castelfrettesi tengono in ricezione e difesa la partita resta equilibrata perché dimostrano di avere le qualità offensive per poter pungere il quotato avversario sia con la regia di Albanesi che con quella di Pieroni; a metà set cala l’intensità e gli ingressi di Rinaldi e Mariotti non riescono a sovvertire il punteggio avverso: Ferrini e compagni ringraziano per gli errori dei giovanissimi avversari e chiudono 16-25 per lo 0-3 finale.

Nonostante il pesante passivo nel punteggio, la Sabini si è battuta con grande determinazione per buona parte della gara: va accettata la maggior caratura dell’avversario, sicuramente più esperto e continuo ad affrontare una partita in questa categoria. Non c’è tempo per recriminare, infatti già sabato 26 febbraio capitan Giaccaglia e compagni saliranno in Romagna per sfidare la Consolini Volley: San Giovanni in Marignano è una matricola al pari dei castelfrettesi ed ha un solo punto in più in classifica. Il 3-2 romagnolo del PalaLiuti risalente a tre mesi fa, deve convincere i giovanissimi castelfrettesi a giocarsi senza paura la partita perché le qualità ci sono tutte per riprendere a far punti in questo ostico girone G.

BONTEMPI NETOIP ACCADEMIA VOLLEY ANCONA – G.S. PALLAVOLO SABINI CASTELFERRETTI 3-0

ACCADEMIA VOLLEY: Larizza, Sabbatini M., Sabbatini L., Gasparroni, Rosa, Ujkaj, Terranova, Ferrini, Marconi, Magini, Santini, Giombini (L). All. Monti – Della Lunga.

SABINI: Beni, Rinaldi, Corinaldesi, Albanesi, Galdenzi, Giaccaglia (K), Licitra, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Pettinari M. (L1), Palazzesi (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

PARZIALI: 25-18/25-16/25-16

ARBITRI: Santinelli - Buldrini