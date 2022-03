La Bontempi Netoip la spunta con la Titan Service al tie-break: 3-2

Titan Services – Bontempi Casa Netoip replica il punteggio dell’andata: 3 a 2 per i marchigiani che si dimostrano una squadra molto potente e ordinata, con grandi capacità sia in difesa che in ricezione ed attacco. Per contro, i sammarinesi appaiono un po’ fuori fase nei primi due set, senza soluzioni che mettano in difficoltà gli avversari e con il solo Ricci a sostenere il peso dell’attacco. Per contro, nel terzo e quarto set si rivede la Titan Services grintosa e attenta di tante altre partite, con un Frascio incontenibile in alcuni frangenti di gioco. Alla fine, arriva un punto di grande utilità in chiave salvezza.

La Titan Services parte con Zonzini opposto al palleggiatore Rondelli, Carigi e Bernardi al centro, Ricci e Frascio schiacciatori e Bacciocchi libero. L’inizio del match è equilibrato fino al 9 pari quando Collemarino piazza un parziale di 3 a 0 che costringe i padroni di casa al primo time-out. In questa fase Rondelli e compagni sbagliano troppo per eccesso di fretta mentre la Bontempi attacca, difende e riceve con grinta e ordine. Sull’11/17 coach Mascetti spende il secondo time-out ma la Titan Services non ritrova il filo del proprio gioco e il parziale si chiude sul punteggio di 18/25. Il secondo set è la fotocopia del primo. Dopo un break di 4 punti subiti (7/11) la Titan Services chiama il time-out per riordinare le idee ma il punto di svolta del set arriva sul 13/16 quando un punto assegnato a Collemarino e contestato dalla Titan Services porta a un rosso per Zonzini e a un rosso e all’espulsione temporanea di coach Mascetti con relativi punti di penalizzazione. Anche questa ripresa di gioco si chiude sul 18/25. Il terzo set vede la Titan Services sopravanzare nel punteggio gli avversari (16/13) dopo un inizio equilibrato e, soprattutto grazie agli attacchi di Frascio ben imbeccato da Rondelli, chiudere sul 25/21. Il quarto parziale vede scattare in avanti gli anconetani (4/8) ma i sammarinesi sono ormai rientrati nel match e recuperano fino a trovare il pareggio (13/13) e passare (18/16). Nel concitato finale, sul 23/19 ci scappa un rosso anche per Rosa della Bontempi, episodio che finisce per indirizzare definitivamente il set. Il tie-break è senza storia: si gira sul 6/8 per gli ospiti che allungano (7/10) e chiudono facilmente per 9/15.

Titan Services – Bontempi Casa 2 a 3 (18/25 18/25 25/21 25/19 9/15).

Arbitri: Riccardo Mutti (1°) e Virginia Tundo (2°).

Tabellino Titan Services. Carigi 6, Zonzini 7, Ricci 13, Bernardi 6, Rondelli 3, Frascio 25, Bacciocchi (L), Pancotti, Cicconi, Kiva, Stefanelli. N.E.: Borghesi. Battute punto: 5. Battute errore: 11. Muri punto: 6. All. Stefano Mascetti.

Tabellino Bontempi Casa. Marconi 5, Giombini (L), Larizza, Ujkaj 9, Ferrini 11, Santini 20, Rosa 11, Terranova 17. N.E.: Leonardo Sabbatini, Mattia Sabbatini, Gasparroni. Battute punto:6. Battute errore: 15. Muri punto: 8. All. Dore Della Lunga.