La Bontempi Netoip Ancona fa suo il derby con la Nef Osimo

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

LA NEF Osimo torna da Ancona a mani vuote. Nel derby contro la Bontempi Netoip Ancona, i “senza testa” devono arrendersi per 3-1 ai padroni di casa che trovano subito l’immediato riscatto dopo lo stop di una settimana fa a Loreto. I ragazzi di coach Roberto Masciarelli hanno cercato di portare a casa l’intera posta in palio ma la compagine di coach Dore Della Lunga ha fatto valere a proprio favore il fattore campo.

Primo set molto combattuto tra le due formazioni, con i padroni di casa che riescono ad allungare grazie a dei buoni scambi ed a gestire il rientro nel finale dei biancoblu, 25-20.

Nel secondo parziale LA NEF Osimo parte subito forte con Stella e Valla sugli scudi. I “senza testa” prendono il largo e chiudono agevolmente il periodo a proprio favore, 13-25.

Nel terzo set ancora botta e risposta tra le due squadre con i ragazzi di coach Masciarelli che tentano di riaprire la gara nel finale ma ancora una volta i dorici riescono a chiudere avanti, 25-20.

Quarto set a favore dei locali che partono forte mentre LA NEF Osimo fa fatica, con alcune difficoltà in ricezione, e cede per 25-15.

“Siamo andati male – commenta coach Masciarelli – anche perché loro hanno fatto cose normali e li abbiamo sempre liberati dalle difficoltà. Sono sempre rimasti a galla con l’attacco e noi non siamo mai stati in grado di ostacolarli nelle loro direzioni principali e conosciute, segno di poca capacità tattica e di mettere impronta alla gara. Inoltre siamo stati un po’ in difficoltà in ricezione rispetto al solito. Per concludere siamo stati poco incisivi con i centrali in battuta”.

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA – LA NEF OSIMO: 3-1 (25-20, 13-25, 25-20, 25-15)

BONTEMPI NETOIP ANCONA: Rosa 10, Sabbatini L., Larizza 4, Giombini, Sabbatini M., Gasparroni, Marconi, Ukaj 6, Terranova 5, Ferrini 16, Magini, Santini 16 All. Della Lunga

LA NEF OSIMO: Vignaroli, Schiaroli, Cremascoli 3, Silvestrelli 2, Di Nisio, Genovesi, Polidori 4, Caciorgna 9, Di Martino, Stella 17, Silvestroni 5, Sparaci, Valla 15 All. Masciarelli

Arbitri: Tosti Federica e Montilii Simone.