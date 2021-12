La Bontempi Casa Netoip passa al tie break sulla Titan Service

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

Dopo quella casalinga contro Civitanova, arriva un’altra sconfitta al tie-break per la Titan Services e, per come è maturata, lascia un pizzico di rimpianto a capitan Andrea Lazzarini e compagni ma anche la consapevolezza di potersela giocare un po’ con tutti in questo campionato. Civitanova e soprattutto Collemarino, l’avversaria di sabato scorso, sono squadre che puntano alle prime piazze della classifica. E la Titan Services, il cui obiettivo è la salvezza, ci ha giocato alla pari.

“Peccato non aver portato a casa almeno due punti ma sono molto orgoglioso della partita che abbiamo disputato – sottolinea coach Stefano Mascetti. – Abbiamo tenuto degli standard di gioco molto alti e Collemarino, per avere la meglio, ha dovuto superarsi. Ai ragazzi avevo chiesto la prestazione e l’hanno fatta alla grande. La squadra gira e cresce e questo mi rende oltremodo felice. Se giochiamo sempre così, gli avversari per batterci dovranno darsi parecchio da fare”.

Bontempi Collemarino – Titan Services 3 a 2

(22/25 20/25 25/20 25/12 15/13).

Arbitri: Mirco Totò (1° arbitro) e Lorenzo Marini (2°).



Tabellino Collemarino. Rosa 7, Larizza 5, Giombini (L), Marconi 1, Ujkaj 9, Terranova 14, Ferrini 27, Magini 1, Santini 21. N.E.: Leonardo Sabbatini, Mattia Sabbatini, Gasparroni. Ace 8. Muri punto 11. All. Dore Della Lunga.



Tabellino Titan Services. Kiva 11, Frascio 23, Rondelli 1, Bernardi 8, Carigi, Pancotti 1, Elia Lazzarini 3, Borghesi, Benvenuti 19, Ricci 3, Cicconi, Andrea Lazzarini (L1), Bacciocchi (L2). Ace 4. Muri punto 7. All. Stefano Mascetti.