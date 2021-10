Bontempi Casa Netoip Ancona si aggiudica il test match con la Sabini Castelferretti

Altra nota lieta per la Bontempi Casa Netoip Ancona che vince al tie break l'allenamento congiunto con la Sabini Castelferretti

È stata un’altra intensa serata di volley al PalaLiuti dove due squadre del girone G di serie B ovvero la Sabini Castelferretti e Bontempi Casa Netoip Ancona si sono affrontate per un allenamento congiunto.

A trionfare per 3-2 è stata la squadra di casa che ancora una volta ha dimostrato di essere a buon punto del rodaggio in vista dell’esordio di campionato. La squadra di Ancona porta a casa un altro successo amichevole e soprattutto continua a collaudare il feeling tra il palleggiatore Sabbatini e tutte le sue bocche di fuoco. Da rivedere invece il fondamentale del servizio in cui la formazione è stata un po’ carente.

Dal canto suo la Sabini Castelferretti pur uscendone sconfitta, ha mostrato nuovi segnali di miglioramento, segnali che lasciano ben sperare in vista delle partite che contano.