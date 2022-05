La Bontempi batte Loreto e chiude in vetta la regular season

E sono dodici! Primo posto in classifica per una sontuosa Bontempi Casa Netoip Ancona. Non ci sono davvero più aggettivi per descrivere questa meravigliosa squadra. Tutti in piedi per i biancorossi. Al PalaBrasili, Ferrini e compagni battono 3-0 la Nova Volley Loreto e si prendono la prima piazza del campionato di serie B, girone G. Imbattuti da dodici giornate, i ragazzi dei coach Dore Della Lunga e Paolo Monti si preparano a disputare i playoff per la promozione in serie A3. Incontreranno Roma, seconda classificata del girone H.

Primo set molto combattuto, oggi pomeriggio, nel fortino di Collemarino. Si procede punto a punto e a spuntarla sono i dorici. Copione analogo nel secondo set, con gli ospiti che lottano su ogni pallone per provare a impattare, ma ancora una volta è l’Accademia a mettere a terra l’ultimo pallone. Meno complicato, invece, il terzo set, che incorona la Bontempi Casa Netoip Ancona come prima forza del campionato.

"Una partita bellissima, la degna conclusione di una stagione regolare giocata egregiamente dai nostri ragazzi – le parole del presidente Mario Lanari -. Adesso speriamo di divertirci. Sabato prossimo saremo a Roma. Personalmente, sono davvero molto contento per la società e per i nostri preziosi sponsor".

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA – NOVAVOLLEY LORETO: 3-0 (25-23, 25-23, 25-15)

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA: Rosa (5), Sabbatini L., Larizza (3), Giombini, Sabbatini M., Bugari, Gasparroni (3), Marconi (9), Ujkaj, Terranova, Ferrini (12), Magini, Santini (8), Palloni. All. Della Lunga, Monti.

NOVAVOLLEY LORETO: Buscemi (8), Sansonetti (1), Pulcini (1), Torregiani (6), Alessandrini (6), Ulisse (17), Cozzolino (2), Dignani, Pisauri, Mazzanti (4), Vallese. All. Ippoliti.