B1: ultime tre fatiche per la Pieralisi Jesi, tutto pronto per la volata finale

Ultimo sforzo per la Pieralisi Pan Jesi che vuole rendere ancora più certa la propria permanenza in B1. A parlare nelle ultime ore è stato l’allenatore della squadra marchigiana, Luciano Sabbatini: "Siamo in una fase di campionato in cui ogni partita è decisiva, ci aspetta l’ennesima trasferta impegnativa: richiederà molta determinazione, attenzione e pazienza”. Siamo a tre gare dalla conclusione del girone E: la Pieralisi Pan sarà in campo stasera a Nocciano contro la Pallavolo Teatina, sabato 23 a Castelbellino e sabato 30 a Capannori (Lucca).

“È la fase conclusiva e dedicata del campionato – sottolinea il tecnico – siamo competitivi con tutti e dobbiamo pensare a fare il nostro gioco, prima di ogni altra cosa”. Niente calcoli, dunque, il cuore ed il carattere vanno messi in campo in questo sprint finale in cui la Pieralisi Pan vuole tagliare il traguardo prima delle sue dirette concorrenti.