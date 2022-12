B1: un dolcissima ultima gara dell’anno per la Clementina 2020 che vince il derby col Corridonia

La Clementina 2020 chiude il 2022 con una bellissima vittoria passando a Corridonia su un campo difficilissimo dove nessuno era ancora riuscito ad imporsi. Le ragazze di coach Mucciolo cedono ai vantaggi un primo set che avevano sempre guidato, per poi imporsi con autorevolezza nel secondo. Nel terzo parziale perdono lucidità e subiscono un lunghissimo break iniziale che lo condiziona negativamente. Riprendono coraggio e vigore nel quarto con una super Bovolo (7 centri), e chiudono con autorevolezza il tie-break conquistando due punti che fanno classifica ma soprattutto tanto morale.

Primo set. Le clementine tengono botta alle avversarie nonostante qualche errore in attacco, 8-8. Bovolo prende le misure e le jesine passano in vantaggio, 12-13. Il set procede nell’incertezza con minimi scarti fino all’ace di Gotti che tenta la prima fuga, 14-18. Un potente attacco di Bovolo e un ace di Saveriano costringono il tecnico Messi a fermare il gioco, 19-22. La Clementina ha la palla del set ma le maceratesi sono in grado di rientrare con un buon gioco da posto quattro e portare il parziale ai vantaggi, 24-24. Un muro dell’esperta Rita e un mani-fuori di Gatta decretano la vittoria della Corplast con tanto rammarico delle jesine che, per l’ennesima volta, cedono nel finale.

Secondo set. È sempre la squadra di Mucciolo a guidare, anche se con il minimo distacco, grazie ad un’ottima Pizzichini, 7-8. L’allungo delle clementine avviene nella parte centrale del set dopo un ace di Bovolo, 9-15. La Corplast cede di schianto e subisce attacchi e battute delle jesine che non trovano quasi più resistenza, 11-19. Finisce 18-25 un set sempre in mano alle ospiti.

Terzo set. La reazione delle maceratesi non si fa attendere e riesce ad infliggere un parziale di 8 a 0 che incanala subito il set in negativo per le jesine. Sconocchini sostituisce Gotti e si fa subito notare con due muri consecutivi, 8-5. Difficile, però, per le jesine colmare il gap iniziale, con le “corridoniane” ormai lanciate verso la conquista del terzo set, 18-9. Mucciolo cambia la sua regista e Villani riesce a trovare subito un buon feeling con Bovolo che con 5 punti consecutivi tenta l’aggancio, 19-17. Il miracolo, però, non riesce e con un po’ di fatica le maceratesi arrivano a portare a casa il set e condurre per 2 a 1, 25-20.

Quarto set. Stavolta la Clementina parte meglio e grazie alla esuberanza di Sconocchini si porta avanti, 4-6. Il set procede a strappi, con sequenze di due o tre punti da parte di entrambe le formazioni che cercano il break decisivo ma che alla fine si ritrovano quasi appaiate, 18-19. Il gioco si fa intenso ed emozionante con ottimi scambi da entrambe le parti. È la Clementina a prevalere nel finale, con Pizzichini, Bovolo e Ciccolini che dominano a rete portano la gara al quinto set, 20-25.

Quinto set. Il tie-break si dipana punto a punto fino al cambio di campo che vede avanti le locali con il minimo vantaggio, 8-7. Vantaggio che le maceratesi incrementano subito con Partenio (10-8), ma che le esine sono subito in grado di colmare ed invertire con una bella sequenza,10-13. Il finale è tutto della giovanissima Ruth Sconocchini, che con due perentori attacchi scardina la difesa maceratese e regala alla Clementina un Natale un po’ più sereno, 12-15. Il tabellino del match:

CORPLAST CORRIDONIA-CLEMENTINA 2020 2-3 (26-24, 18-25, 25-20, 20-25, 12-15)

CORRIDONIA: Gobbi, Paparelli, Grilli, Partenio, Rita, Gatta, Zannini (L), Borsella (L), Patrassi, Romani, Giorgi, Mercanti. All. Messi

CLEMENTINA: Pizzichini 13, Sconocchini 11, Saveriano 3, Ciccolini 11, Bovolo 22, Catani 3, Gotti 6, Villani 1, Fedeli, Ricciotti, Falcone (L1), Bastari (L2). All. Mucciolo