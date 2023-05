B1. Ultima fatica stagionale per la Clementina 2020: al PalaMartarelli arriva Cesena

Sabato 6 Maggio al PalaMartarelli di Castelbellino andrà in scena l’ultimo atto della stagione agonistica 2022/23 per la Clementina 2020 Volley, che si troverà di fronte le romagnole della Angelini Cesena. Sarà una grande festa per tutti, perché anche le ospiti bianconere non hanno più niente da chiedere alla classifica e la partita sarà più che altro una passerella per Saveriano e compagne di fronte al loro caloroso pubblico, che tanto le ha incitate e trascinate verso quelle vittorie che le hanno permesso di conquistare una meritatissima permanenza in serie B1.

Ad un certo punto del campionato, la salvezza sembrava veramente una chimera, un’idea senza fondamento, un sogno vano, un’utopia. Coach Mucciolo e le sue ragazze, invece, ci hanno sempre creduto e hanno lavorato, lottato e sudato tanto per sovvertire le più nefaste previsioni. Hanno formato un gruppo veramente solido e compatto, dove ognuna è stata capace di spingere e spronare sé stessa e le proprie compagne verso obiettivi ogni volta maggiori e di alzare sempre di più l’asticella. Ne sono venute fuori imprese clamorose, come le vittorie esterne di Ravenna, Forlì e Jesi e quella entusiasmante al PalaMartarelli contro Imola, solo per citarne alcune.

Ma tutto il girone di ritorno delle clementine si può definire fantastico, con 9 vittorie su 11 partite, 25 punti accumulati e una serie di 7 vittorie esterne consecutive. Nella gara di andata a Cesena le bianco-rosso-blu, avevano cominciato da poco la loro rincorsa (terza vittoria consecutiva) e si erano imposte per 3 a 2 dopo una gara ad inseguimento ed un tie-break, invece, dominato. La Clementina 2020, finalmente con l’organico al completo, aveva cominciato ad esprimere tutto il proprio potenziale e con il cuore e molta determinazione iniziato a raccogliere i frutti del proprio lavoro, permettendosi di portare a casa due punti molto importanti per la classifica e soprattutto per il morale.