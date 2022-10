Volley femminile B1: trasferta romagnola con ko per la Pieralisi Jesi

Esordio stagionale con sconfitta per la Pieralisi Jesi che si arrende in tre set, in trasferta, alla Bleuline Forlì. Le jesine iniziano bene la difficile gara in Romagna (4-8 e 7-10) ma le padrone di casa recuperano (12-11), allungando sul 18-14. A fare la differenza è la continuità in attacco di Tomat e compagne che concedono pochissimo in questo fondamentale, andando a chiudere al secondo set-ball. Il testa a testa tra le due squadre si rivede nel secondo parziale (6-6 e 11-10): l'equilibrio si rompe sul 18-18 quando le forlivesi mettono a segno il break decisivo che le proietta sul 24-18.

Le jesine sono più fallose al servizio e in attacco e, nonostante gli sforzi, non riescono a sbloccare la situazione perché la Bleuline non molla di un centimetro. Nel terzo, Forlì viaggia più spedita (13-6 e 16-10). La Pieralisi Pan si dà un gran da fare e recupera terreno (16-13) e morale. Le padrone di casa dimostrano maggiore esperienza e sangue freddo, sbagliano come al solito pochissimo e capitalizzano la minore precisione in ricezione ed attacco delle avversarie. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-PIERALISI JESI 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

FORLÌ: Tomat 14, Sgarzi n.e., Gregori (L1), Morolli C. 5, Mauriello 9, Tamborrino (L2), Gardini 3, Bacchilega 5, Giunchi 3, Morolli W. 1, Bellavista n.e., Simoncelli n.e. All. Morolli

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 7, Pirro 5, Pepa n.e., Paolucci 10, Peretti 4, Angeloni 1, Cusma 9, Milletti 4, Marcelloni. All. Sabbatini