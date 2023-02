B1: tempo di ripartenza per la Clementina 2020, il girone di ritorno comincia subito in salita

Domani finalmente si ricomincia. Riprende il campionato di B1 femminile di volley e la Clementina 2020 ospita niente meno che la prima della classe, la VTB FCredil Bologna. La squadra emiliana ha dominato finora il girone D vincendo 11 partite su dodici, dimostrando una superiorità indiscussa sia dal punto di vista tecnico che tattico, grazie alle ottime performance delle sue giocatrici, molte delle quali abituate anche a livelli superiori. Nella partita di andata, che inaugurava il campionato 2022/23, la Clementina concesse l’intera posta alle bolognesi per 3 a 1, ma rendendo la vita difficile alle rivali non soltanto nel set vinto, ma anche negli altri, costringendo le locali ad esprimere tutto il loro potenziale per avere la meglio.

Una ripartenza, quindi, non proprio semplice per Saveriano & co., che dovranno tirar fuori tutto il meglio di loro stesse per provare a competere anche con le migliori. La Società ha dimostrato, per bocca del presidente Mirko Talacchia, di credere nelle potenzialità, sia delle ragazze che dello staff tecnico, non intervenendo sul mercato invernale, nonostante la deficitaria posizione in classifica. Si ha molta fiducia nelle possibilità della squadra che, dopo aver superato tutte le difficoltà fisiche, coercitive fin dalla preparazione estiva, si è potuta allenare con costanza ed intensità e ha raggiunto un buon livello di gioco e di consapevolezza.

“Il morale delle ragazze è alto – ha detto coach Mucciolo – dopo le tre vittorie consecutive, ma anche prima c’era uno spirito positivo che ci ha aiutato un pochino a non essere totalmente sopraffatti. Altre squadre si sono ulteriormente rinforzate nel mercato invernale e sarà ancora più dura uscire dalle sabbie mobili, ma noi ci siamo messi nelle condizioni adatte per raggiungere il nostro obiettivo e faremo di tutto per ottenerlo. Le amichevoli che abbiamo disputato in questo periodo di stop del campionato sono andate, per quanto mi riguarda molto bene, perché in crescendo sia di gioco che di convinzione”.

Purtroppo si deve ricominciare contro la prima della classe: “Bologna è una squadra ottimamente attrezzata con giocatrici provenienti dalla serie A, poi, basta guardare la classifica, una sola sconfitta nel girone di andata. Non è questa la partita che dobbiamo vincere e anche giocando al meglio delle nostre possibilità potrebbe non essere sufficiente. Loro dovrebbero giocare sottotono e noi al massimo. Adesso, comunque, noi ci si siamo messi nelle condizioni di giocare a viso aperto con tutti e siamo consapevoli che contro la VTB sarà la nostra migliore occasione per dimostrarlo”.

“Se io fossi al posto delle bolognesi, non andrei tanto serenamente in casa di chi ha vinto tre partite di seguito. Se verranno con supponenza e presunzione potrebbe essere un buon vantaggio per noi. Vogliamo giocare bene e vendere cara la pelle, poi vediamo se basterà”. L’appuntamento è per sabato 4 febbraio alle 18:00, ricordando che nel girone di ritorno le partite casalinghe della Clementina 2020 si disputeranno al PalaMartinelli di Castelbellino. Per chi non potrà venire, ci sarà la diretta streaming sul canale YouTube della Società.