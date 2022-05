B1: supplemento di stagione per la Pieralisi Jesi, la salvezza passerà dai play-out

I risultati dell’ultima giornata di campionato impongono alla Pieralisi Pan Jesi un supplemento di stagione. In base all’ultimo regolamento FIPAV, essendoci meno di tre punti tra le jesine e le abruzzesi della Connetti.it Chieti saranno necessari gli spareggi per assegnare l’ottava posizione della classifica, l’ultima utile per la salvezza. La Pieralisi Pan inizia bene la gara di Capannori (5-9) ma la Toscanagarden non resta a guardare e reagisce con grande determinazione (14-10).

Marcelloni e compagne superano il brutto break, pareggiano il conto (16-16) e cercano di non perdere il contatto con le avversarie, brave a ripartire e gestire il vantaggio (21-18) grazie ad un servizio più incisivo (24-18). Nel secondo set, le padrone di casa hanno un ritmo di gioco superiore (8-4 e 12-6). Sul 19-10, coach Sabbatini effettua un doppio cambio schierando Pepa per Durante e Bazzani per Malatesta.

La Pieralisi Pan prova a rimontare (19-14) ma le toscane tornano ad allungare con Coselli (23-15) e vanno a chiudere il parziale senza affanni. Maggiore equilibrio nell’avvio del terzo ma sul 10-10 la Toscanagaraden prende il largo (20-10) contro un’avversaria in difficoltà che non riesce ad esprimere il suo gioco nella serata di Capannori.

Sul 22-12 rientrano anche Durante e Malatesta ma il divario in campo non regala sorprese. Saranno dunque i play-out a decretare chi tra Jesi e Chieti (vittoriosa a Isernia) continuerà a giocare nel campionato di B1 nella prossima stagione. Il tabellino del match:

NOTTOLINI VOLLEY-PIERALISI PAN JESI 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)

NOTTOLINI: Romani, Lunardi 4, Mazzoni (L2), Salvestrini 11, Coselli 5, Canovai, Varani n.e., Bianciardi 5, Tesanovic 5, Bresciani 2, Catani 3, Sciabordi 8, Battellino (L1). All. Capponi

PIERALISI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti, Pepa 1, Paolucci 6, Pirro 8, Durante 1, Canuti 13, Malatesta 4, Bazzani, Milletti n.e., Marcelloni 5. All. Sabbatini