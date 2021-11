B1: sfida domenicale per la Clementina 2020, domani la trasferta con Castelfranco

Ancora una trasferta toscana per lache domani, domenica 28 novembre 2021, si recherà a, in provincia di Pisa, per affrontare la locale formazione targata FGL alle ore 17,30. Sarà ancora una squadra di vertice quella che capitan Gotti & c. dovranno cercare di battere, perché le toscane occupano ilcon 14 punti in coabitazione con le corregionali di Capannori.

Sarà un weekend adrenalinico per gli appassionati di volley del girone E del campionato di B1 femminile perché la classifica, alla 7ma giornata, comincia già a delinearsi e ci saranno diversi scontri importanti, primo fra tutti quello al vertice tra 3M Perugia e Nottolini Lucca. Ma anche l’incontro tra le umbre di Trevi e la Pieralisi Jesi sarà tutto da seguire, per non parlare, poi, dello scontro salvezza tra Europea 92 Isernia e CivitaLad. La squadra di coach Menicucci dopo cinque risultati utili consecutivi è reduce dalla sconfitta per 3 a 1 contro Volleyrò, dopo una autentica battaglia, specialmente nel quarto set, finito 29-27 per le romane.

Il tecnico pisano si è detto insoddisfatto solo del risultato ma, evidentemente, non del gioco espresso dalle sue ragazze e si è augurato una pronta rivincita contro le marchigiane, predicando, comunque, rispetto ed attenzione contro una formazione tenace e pronta a far bottino in ogni ghiotta occasione. Le clementine saranno capaci di ripetere la prestazione e soprattutto il risultato di Capannori? Tutti i tifosi di Moie e di Castelbellino se lo augurano di cuore e tiferanno da lontano come e più forte di come hanno fatto sabato scorso nell’ultimo turno.