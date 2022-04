B1: sconfitta con tanti rimpianti per la Pieralisi Jesi a Pomezia, finisce 0-3

Squadra in casa

Squadra in casa United Pomezia

Nessun punto, ma la consapevolezza di aver spaventato e spesso dominato una delle formazioni più forti del girone. La Pieralisi Jesi è uscita sconfitta 3-0 dalla trasferta di Pomezia dopo aver condotto tutti i parziali del match, un dettaglio che aumenta ancora di più i rimpianti. La Pieralisi Pan inizia bene la sfida sul difficile campo di Pomezia (9-12), restando per lunghi tratti in vantaggio grazie ad un attacco più preciso (19-21).

Pomezia non molla, rimonta (23-23) e la spunta ai vantaggi dove non concede alcun errore. Nel secondo set, le jesine sono di nuovo protagoniste di un buon avvio (3-8) poi, sul 4-9, perdono la spinta e l'incisività in attacco (13-9). Le padrone di casa ne approfittano (16-11) e riescono a respingere la rimonta jesina sul 18-17. La maggiore regolarità delle laziali fa la differenza nel finale del set.

Nel terzo, il copione si ripete: la Pieralisi Pan impone il suo gioco nella prima metà del parziale. Il tecnico di casa chiama time-out prima sul 7-11 e poi sul 9-15; le jesine allungano ancora sul 10-18. E' a questo punto che la gara cambia di nuovo: le padrone di casa diventano costanti in battuta e attacco, a differenza delle loro avversarie, pareggiano il conto (19-19) e volano sul 23-19. È un break che taglia le gambe e chiude le porte ad una rimonta. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-PIERALISI JESI 3-0 (26-24, 25-19, 25-20)

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.

JESI: Cecconi (L), Usberti, Pepa, Paolucci, Pirro, Durante, Canuti, Malatesta, Bazzani, Milletti, Girini, Marcelloni. All. Valeri