B1: la Scala Reale della Pieralisi Jesi! Con la Campagnola Emilia arriva il 5° successo di fila

La Pieralisi Jesi batte il cinque! Quinta vittoria consecutiva per le marchigiane di coach Sabbatini che possono ambire ora a posizioni di classifica ben diverse da quelle prospettate dall’inizio di stagione. Contro la Campagnola Emilia è stata messa la proverbiale ciliegina sulla torta, un successo di grandissimo spessore. Inizia la gara contratta la Pieralisi Pan, pressata dal servizio ospite (0-5). Le jesine mancano di precisione (5-12) e stentano a trovare il giusto ritmo (6-14). Poi la musica cambia e arriva un break che porta avanti Pirro e compagne 17-16. Sul 20-18 le ospiti difendono tutto e ripartono, ribaltando la situazione: 20-22. La Pieralisi Pan sbaglia di più sul finale e Campagnola Emilia conquista il primo set al secondo tentativo.

Nel parziale successivo, le jesine sono da subito più presenti (6-1), concedono davvero poco alle avversarie e amministrano il vantaggio (13-7). Tirabassi & Vezzali resta sempre a debita distanza (18-12), non ha il supporto del servizio come nel primo set e sbaglia di più sotto rete (23-15). Milletti chiude con un ace il parziale e riporta il match in parità. Nel terzo set, parte meglio Campagnola Emilia (3-6) ma Jesi con Spicocchi e Angeloni ribalta la situazione: 9-7. C'è grande equilibrio in campo, Peretti lascia il rettangolo di gioco alla sedicenne Pepa (9-9) che si distingue subito a muro (11-9) ed in battuta (13-11 e 15-11). L'attacco continua ad essere efficiente ed il vantaggio rassicurante: 20-14. Sul 22-16 il tecnico ospite chiama il suo secondo time-out e rilancia la sfida (22-20).

Paolucci, imbeccata dalla rientrata Peretti, sblocca la situazione (23-20) e propizia il set-ball (24-22). Pirro chiude subito dopo il punto del 2-1. Nel quarto set, si lotta punto a punto (8-8), la Pieralisi Pan con il muro si costruisce il vantaggio (11-8) e con l'attacco tiene alto il ritmo (16-10). Le emiliane faticano a tenere il passo, sbagliano alcuni palloni mentre le jesine allungano grazie anche al servizio (18-11). Sul 19-11 il tecnico ospite chiama time-out e la sua squadra si ritrova, avvicinandosi pericolosamente (19-16). La Pieralisi Pan c'è (21-17), fa male a muro (22-17) e reagisce con grande carattere, infilando il break vincente coronato dal muro di Milletti che vale la vittoria. Una vittoria super al termine di un'autentica battaglia. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-CAMPAGNOLA EMILIA 3-1 (22-25, 25-17, 25-22, 25-18)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 12, Pirro 9, Pepa 4, Paolucci 13, Peretti 8, Angeloni 16, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 11, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

CLEMENTINA: Solieri (L), Frignani, Galli Venturelli 2, Fanzini 2, Ferrari n.e., Errichiello 19, Varini n.e., Fava 7, Giaroli n.e., Secciani 7, Scalera 4, Trevisani 3, Adani 4. All. Longagnani