B1: riparte il campionato e per la Pieralisi Jesi c'è subito la capolista

A quasi due mesi di distanza dall’ultima gara, la Pieralisi Pan Jesi scenderà in campo domani, alle ore 18:00, per affrontare al PalaTriccoli la capolista 3M Pallavolo Perugia. L’ultimo impegno di campionato risale al 18 dicembre, alla sfida casalinga vinta contro Civitavecchia poi la pausa per le festività di Natale e lo stop forzato per il Covid.

“Abbiamo voglia di giocare e tanta energia da scaricare: sabato è un nuovo inizio, il desiderio di tornare in campo alle stelle”. Esordisce così Margherita Marcelloni nella breve chiacchierata resa pubblica sui social dalla società marchigiana alla vigilia della partita con Perugia. “Abbiamo disputato un paio amichevoli con Castelbellino, affrontate con il giusto atteggiamento – prosegue il capitano della Pieralisi Pan – inizia il girone di ritorno e ci aspetta subito un’avversaria forte: loro sono prime e molto esperte. Noi a Perugia praticamente non ci siamo presentate e quindi vogliamo riscattarci rispetto a quella prestazione: tecnica, strategia sono importanti ma fondamentali saranno approccio e atteggiamento, il saper reagire e l’essere pronte a tutto. Adesso guardiamo avanti e invitiamo tutti al Palasport, il sostegno del pubblico ci darà una marcia in più: vi aspettiamo!”.