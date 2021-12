B1: prova di forza della Pieralisi Jesi che domina la sfida salvezza con Margutta

Terza vittoria di fila e una classifica che finalmente sorride alla. Il match di ieri contro laera fondamentale perché c’erano in palio preziosi punti per la salvezza e le anconetane non si sono certo tirate indietro. È subito aperta battaglia tra Jesi e Civitavecchia. La Pieralisi Pan conduce a lungo il set iniziale (), riuscendo a superare alcune imprecisioni sottorete che avvicinano le ospiti pericolosamente in più di un’occasione.

Paolucci e compagne vengono agganciate sul 20-20 e poi superate: 20-22. Coach Sabbatini chiama il suo secondo time-out: la squadra si ritrova, recupera il terreno perduto, passa avanti con Pirro (23-22), conquista con un muro di Milletti e Malatesta il set-ball e chiude subito con Pirro una volata micidiale. Nel secondo parziale, la Pieralisi Pan si crea rapidamente un bel margine di vantaggio (10-5) che riesce a gestire senza grossi patemi (20-13).

Le ospiti sbagliano di più in attacco e al servizio (23-16) e non riescono a rimontare. Parte col freno tirato la formazione jesina nel terzo set tanto che coach Sabbatini deve chiamare il suo primo time-out sullo 0-4. La Pieralisi Pan non molla, recupera palloni in difesa (5-5), tiene a muro (7-7) e comincia un lungo testa a testa con la Margutta che tenta la funga più volte fino ad essere ripresa sul 10-10.

Le jesine vanno a +3 con Malatesta ma poi vengono fermate sul 14-14. Civitavecchia resta aggrappata alla partita (16-18) e Jesi deve rincorrere. Con pazienza e grande determinazione realizza un break letale che la catapulta sul 24-18. Chiude Pirro al secondo match-ball, siglando così la terza vittoria consecutiva. Il tabellino del match:

PIERALISI PAN JESI-MARGUTTA CIVITALAD 3-0 (25-22, 25-18, 25-19)

PIERALISI PAN JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti n.e., Pepa n.e., Paolucci 15, Pirro 20, Durante 3, Canuti 5, Malatesta 11, Bazzani n.e., Milletti 3, Marcelloni. All. Sabbatini

MARGUTTA CIVITALAD CIVITAVECCHIA: Madonna, Vidotto 1, Ceresi, De Arcangelis 6, Grossi 13, Baffetti, Solarino, Esposito n.e., Fabeni 10, Laragione 2, Lucente (L), Di Gennaro n.e., Grechi n.e., Maschietto n.e. All. Grechi