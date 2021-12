B1: per la Pieralisi Pan è il momento della riflessione, sabato sfida complicata con la vicecapolista

"La settimana è iniziata con una profonda riflessione relativamente alla prestazione di sabato scorso, non all'altezza delle precedenti prestazioni. L'obiettivo è capire cosa ha determinato un certo approccio alla gara e trovare delle soluzioni da mettere in pratica sin dalla prossima partita in casa”. Queste le parole del coach della, a poche ore dal secondo allenamento della settimana, quello serale al PalaTriccoli.

"La squadra se recupera lo spirito difensivo, recupera anche lo spirito offensivo - continua il tecnico della formazione marchigiana - il gruppo ha un valore da esprimere. Sabato prima di tutto abbiamo perso contro noi stessi, non abbiamo giocato contro Trevi”. Il calendario vedrà in campo la Pieralisi Pan sabato, alle ore 17.30, al Palas di Via Tabano, contro la seconda forza del girone, la formazione pisana del Castelfranco di Sotto, staccata di due lunghezze dalla capolista Perugia.