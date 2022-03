B1: la Pieralisi Jesi vince il derby con Volley Angels, successo fondamentale in chiave salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Pieralisi Jesi

La Pieralisi Pan Jesi inizia un po’ contratta il derby marchigiano con l’Energia 4.0 De Mitri (1-3 e 5-8): le ospiti sono più incisive in battuta e meno fallose. Poi la situazione cambia: sul 9-11, le jesine cominciano a servire meglio e a trovare più continuità in attacco (12-11). Il tecnico Capriotti chiama time-out prima sul 16-13 e poi sul 18-13. A quel punto la Pieralisi Pan non si ferma più: Pirro lancia la volata finale e, al primo set-ball, chiude al centro capitan Marcelloni.

Dopo un iniziale punto a punto (6-6), nel secondo parziale le padrone di casa accelerano (8-6). Le ospiti faticano a tenere il passo (11-8) mentre la Pieralisi Pan cresce a muro (17-8) e capitalizza le imprecisioni delle avversarie (19-9). Marcelloni e compagne restano concentrate e gestiscono senza problemi il vantaggio che via via si fa più ampio (22-11).

Sabbatini inserisce in battuta Tarabelli (classe 2007) al suo esordio in B1 (23-11) mentre di lì a poco Milletti va a chiudere, dal centro, il secondo set. Nel terzo, la Pieralisi Pan prende subito il largo (6-2), l’attacco funziona bene e il vantaggio si incrementa (10-4). Bazzani spinge la formazione jesina sul 12-5 e poi con il servizio sul 14-6.

Fa il suo lavoro la linea di ricezione dove sin dall’inizio è stata schierata come libero Usberti (classe 2006). Coach Sabbatini inserisce un’altra 2006, la regista Pepa che sigla con un pallonetto il 17-10. Sul 21-13, le ospiti provano a recuperare (21-15) ma la Pieralisi Pan non fa sconti ed infila il break decisivo concluso da Pirro. Il tabellino del match:

PIERALISI PAN JESI-ENERGIA 4.0 DE MITRI 3-0 (25-13, 25-12, 25-16)

PIERALISI PAN JESI: Cecconi (L2), Usberti (L1), Pepa 1, Paolucci 8, Pirro 13, Durante 3, Canuti n.e., Malatesta 5, Bazzani 4, Milletti 10, Tarabelli, Marcelloni 7. All. Sabbatini

ENERGIA 4.0 - DE MITRI PORTO SAN GIORGIO: Ragni (L2), Gennari 1, Carloni n.e., Gulino, Mastrilli, Di Clemente (L1), Maricchione n.e., De Angelis 5, Ceravolo, Morciano 1, Di Marino 3, Beretti 6, Valentini. All. Capriotti