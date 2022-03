B1: Pieralisi Jesi da urlo al PalaTriccoli, netto 3-0 ai danni di Chieti

Lo scontro diretto con la Pallavolo Teatina mette subito in evidenza una Pieralisi Pan Jesi grintosa e concentrata (8-4) che, pur subendo la rimonta sul 10-10, sa ritrovarsi e ripartire con grande carattere: 16-10. Le ospiti provano a non perdere il contatto (19-15) ma le padrone di casa tornano ad allungare con Malatesta (21-16) e vanno a chiudere al servizio con Pirro.

Il secondo set si apre all’insegna dell’equilibrio finché, sul 7-9, la Pieralisi Pan infila un ottimo break costringendo il tecnico Piazzese a chiamare time-out sul 12-9. Chieti rimonta (12-11) ma Canuti, prima con una fast e poi con il servizio, fa decollare Jesi sul 14-11. Le ospiti sono meno precise, Piazzese chiama il secondo time-out (16-11) ma Canuti prosegue imperterrita il suo turno si battuta: 18-11.

Le ospiti provano a restare in scia (18-14) ma restano poco incisive in attacco (22-15), tanto che il set finisce con un diagonale out di Gorgoni. Nel terzo, sul 5-5, la Pieralisi Pan allunga con Canuti e Malatesta (11-6 e 13-8), brilla in difesa e attacco (18-9), insomma ha una marcia in più. La Connetti.it prova a rialzare la testa (18-11) ma Pirro e Malatesta spengono le velleità della formazione ospite (20-11).

Il tecnico abruzzese ferma il gioco sul 22-11. La Pieralisi Pan tira un attimo il fiato (c’è il time-out jesino sul 24-16) e chiude al quinto set-ball con Milletti una prova di straordinaria maturità. Il tabellino del match:

PIERALISI PAN JESI-PALLAVOLO TEATINA 3-0 (25-16, 25-19, 25-16)

PIERALISI: Cecconi (L), Usberti, Pepa, Paolucci, Pirro, Durante, Canuti, Malatesta, Bazzani, Milletti, Girini, Marcelloni. All. Valeri

TEATINA: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Courroux, Biesso, Stafoggia, Corradetti, Gorgoni, Ricci, Diodato. All. Piazzese