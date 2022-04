B1: la Pieralisi Jesi strappa un punto prezioso nello scontro salvezza con Chieti

Sfida apertissima e difficile, fino alla fine: la Pieralisi Pan Jesi in rimonta strappa un punto al tie-break contro la Pallavolo Teatina. A due giornate dalla conclusione del campionato continua dunque il testa a testa con le abruzzesi per conquistare la permanenza nel campionato di B1. La chiave dell’incontro nel finale terzo set: le jesine, sempre avanti (13-16), non sono riuscite a chiuderlo (18-21). Chieti ha disputato una partita molto intensa, mettendo in difficoltà le avversarie.

Nel quinto set ha vinto chi ha osato di più, a cominciare dal servizio: le padrone di casa sempre avanti (10-7) e più precise in attacco. La classifica è presto detta: Jesi ha attualmente 28 punti, sette in più rispetto alle chietine, con due gare ancora da disputare dunque tutto è ancora possibile, senza escludere l’eventuale play-out. Il tabellino del match: