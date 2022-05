B1: la Pieralisi Jesi stecca nell'andata dei play-out, la salvezza è più lontana

La Pieralisi Pan Jesi non si presenta nelle migliori condizioni alla prima sfida dei play-out di B1 contro la Pallavolo Teatina e si deve adattare all'assenza forzata della schiacciatrice Erica Paolucci. A Nocciano finisce 3-1 per le padrone di casa che hanno dimostrato di averne di più per il momento. Nel primo set le abruzzesi trovano subito il passo giusto (13-6) e conducono con sicurezza (19-11) su una Pieralisi Pan che non riesce a esprimere efficacemente il suo gioco, sotto la pressione del servizio avversario.

Nel secondo, invece, c'è la bella reazione di orgoglio delle jesine (2-9) che si ritrovano con rabbia e carattere (9-17), resistendo alla rimonta delle abruzzesi. L’1-1 sembra dare inizio a un nuovo match, ma non è così. C’è ancora un capovolgimento di fronte nel terzo parziale: Chieti parte molto forte (12-2) e mantiene il vantaggio (19-10), con la Pieralisi Pan Jesi che non riesce a sfruttare la battuta come nel parziale precedente.

Nel quarto set, infine, sono nuovamente le abruzzesi a condurre la gara (11-5 e 16-8) tanto da non riservare sorprese sul finale. Nelle Marche servirà ben altra prestazione per sovvertire i pronostici, Jesi dovrà vincere 3-0 per la salvezza matematica, altrimenti con il 3-1 in suo favore si disputerà il golden set. Il tabellino del match:

PALLAVOLO TEATINA-PIERALISI PAN JESI 3-1 (25-11, 14-25, 25-12, 25-12)

TEATINA: Falcone (L), Miccoli, D'Amico, Carrisi n.e., Filacchioni n.e., Courroux 2, Biesso 10, Stafoggia 14, Corradetti 7, Gorgoni 10, Ricci 6, Diodato n.e. All. Piazzese

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti 1, Pepa, Pirro 10, Durante 2, Canuti 10, Malatesta 10, Bazzani 1, Milletti 5, Marcelloni 1. All. Sabbatini