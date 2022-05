B1: la Pieralisi Jesi compie l’impresa e si salva! Teatina battuta al golden set

La Pieralisi Pan Jesi domina la gara di ritorno dei play-out contro la Pallavolo Teatina, in tutti i set, spareggio compreso e si conferma squadra da B1. La formazione marchigiana prende rapidamente il largo nel primo set (9-6) e sull'11-8 mette a segno un buon break che la proietta sul 15-8. Le jesine non regalano niente, l'attacco si dimostra efficiente (19-9), il muro tiene e le abruzzesi non riescono a tenere il ritmo avversario (21-11). Nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio (5-5), Paolucci e compagne allungano sull'11-6.

Chieti si aggrappa a Stafoggia che, con i suoi servizi accorcia le distanza (12-10) e resta aggrappata alle padrone di casa (16-15). Riparte la Pieralisi Pan con il lungo turno di battuta di Durante (23-15) che poi orchestra egregiamente il gioco con le sue attaccanti. Un ace di Pirro chiude il parziale. Prosegue spedita anche nel terzo set la Pieralisi Pan (10-5), respingendo il tentativo di rimonta ospite (11-7). Il servizio di Milletti fa la differenza (13-7), il muro tiene e Chieti resta lontana (16-9).

Canuti e Malatesta incrementano il vantaggio (19-11) e il gruppo resta unito, macina punti per vincere il set e conquista il diritto di disputare quello di spareggio. Partono contratte le jesine (1-3) nel golden set, subendo in apertura due muri diretti ma con il cuore e con la rabbia pareggiano (4-4) e passano avanti 7-4. Si va al cambio di campo sull'8-5. Il tecnico ospite chiama time-out sul 10-5, la Pieralisi Pan non si ferma più (13-7) e vola verso il traguardo, la meritata permanenza in B1. Il tabellino del match:

PIERALISI PAN JESI-PALLAVOLO TEATINA 4-0 (25-14, 25-16, 25-13, 15-7)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti n.e., Pepa n.e., Paolucci 6, Pirro 23, Durante 3, Canuti 17, Malatesta15, Bazzani n.e., Milletti 6, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

TEATINA: Falcone (L), Miccoli , D'Amico, Courroux 2, Biesso 8, Stafoggia 10, Corradetti 5, Gorgoni 6, Ricci 3, Diodato. All. Piazzese