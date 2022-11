B1: alla Pieralisi Jesi non basta una partenza bruciante, Ravenna vince in rimonta

Niente da fare per la Pieralisi Jesi nel difficile turno casalingo contro la Mosaico Ravenna, ma non si può certo dire che le anconetane non abbiano lottato contro la seconda forza del girone D della B1 di volley femminile. La Pieralisi Pan è protagonista di un avvio di gara bruciante, sul 14-6 il tecnico ospite ha già esaurito i suoi time-out: il servizio e l'attacco girano a mille. La seconda forza del campionato non molla (17-13), cresce in attacco e si avvicina: 18-16. Sabbatini inserisce Angeloni che dà subito il suo contributo (20-17 e 22-18).

Milletti conquista il 24-20 e, dopo aver rischiato qualcosa (24-22), la Pieralisi Pan chiude il set con Spicocchi. Nel secondo, dopo un iniziale equilibrio (7-8), è la Mosaico Ravenna a guidare il gioco (9-14). Le ospiti spingono al servizio e tengono bene a muro, il divario si fa troppo ampio (14-21) per una rimonta jesina. Inizia meglio il terzo set la Pieralisi Pan (3-1) ma le ospiti sono ben presenti (3-6), poco fallose ed incisive in attacco (8-16). Coach Sabbatini dopo aver avvicendato Milletti con Marcelloni, manda in campo una dopo l'altra tutte le 2006 (Usberti, Pepa, Girini), Ravenna non si distrae e allunga (11-21).

Jesi ci prova (15-22) ma le ospiti sono troppo lontane e vanno in vantaggio 2 set a 1. Nel quarto, la Pieralisi Pan mette in campo il cuore e lotta su ogni pallone (10-7). Sale la tensione, alcuni scambi accendono gli animi, il primo arbitro estrae un rosso e Ravenna ringrazia (10-15). Marcelloni e compagne reagiscono (14-16) e restano aggrappate al match (18-21). Sul 19-23 il primo arbitro chiama un tocco al muro su palla out e Ravenna si porta sul 19-24. Jesi c'è, nonostante tutto e ci prova fino alla fine: 22-24. Chiude poi al centro Marku. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-MOSAICO RAVENNA 1-3 (25-22, 15-25, 17-25, 22-25)

PIERALISI PAN: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 9, Pirro 14, Pepa, Paolucci 11, Peretti 7, Angeloni 7, Usberti 1, Cusma 4, Milletti 3, Marcelloni 1. All. Sabbatini

MOSAICO RAVENNA VOLLEY: Aluigi 14, Casotti 1, Giardi 16, Haly 13, Mandà n.e., Marku 8, Rubini 15, Toppetti (L1), Vingaretti 2, Benzoni n.e., Casali n.e., Masotti (L2). All. Focchi