B1: alla Pieralisi Jesi non basta un ottimo primo set per battere Altino

Sconfitta con grande rammarico quella di ieri della Pieralisi Jesi in casa contro la quotata Tenaglia Altino (girone D della B1). Il primo set illude, ma bisognerà ripartire proprio da questo parziale per i successivi incontri e smuovere la classifica. La squadra marchigiana vuole far bene e si vede sin dalle prime battute della gara (6-3 e 10-6). La Tenaglia Altino non resta a guardare e ribalta la situazione, passando a condurre 10-12. Un break che ti può tagliare le gambe ma non alle jesine, non al PalaTriccoli, non in questo avvio di match. Con pazienza e con una Paolucci trascinatrice la Pieralisi Pan si rimette sulla giusta strada (16-13 e 19-16), rischia qualcosa sul 21-21 quando però Paolucci e Spicocchi lanciano l'allungo.

Pirro conquista il set-ball e poi chiude subito dopo a muro il primo parziale. Si lotta punto a punto nel secondo: dopo un buon avvio (9-4), le padrone di casa frenano bruscamente sul 10-4, subendo la rimonta ospite (10-12). Altino tiene alto il ritmo e Jesi prova a restare in scia (12-13 e 17-20). Sul 18-23, Pirro e compagne realizzano un buon break (21-23) ma le ospiti non si spaventano e chiudono il secondo set. Inizio in salita nel terzo, con le abruzzesi che spingono al servizio e le padrone di casa in affanno (4-11). Sabbatini manda in campo Marcelloni per Milletti e poi Angeloni per Cusma: la Pieralisi Pan tenta la rimonta (9-13).

La Tenaglia non molla e torna ad allungare (10-17). Il tecnico rossoblù cambia ancora: sul 13-20 dentro Usberti per Pirro e poi sul 15-21 Pepa per Peretti. Le ospiti si disuniscono e Gagliardi chiama time-out sul 17-22; le jesine sfiorano l'aggancio sul 21-23. Il sangue freddo delle abruzzesi ha la meglio nel concitato finale di set e la solita Giometti chiude con un mani e fuori. Nel quarto, le ospiti partono in testa (5-8) e riescono a tenere il vantaggio nonostante gli sforzi jesini (9-10).

Sabbatini chiama time-out sul 9-13 e poi sul 15-20, tentando anche soluzioni diverse con l'inserimento di Marcelloni e Usberti. Altino non concede nulla e cresce a muro mentre Jesi risulta meno precisa. Quello che non manca alle jesine è l'impegno e la voglia di lottare, tanto che Gagliardi ferma il gioco sul 18-22, dopo tre punti della rientrata Paolucci. Le ospiti non arretrano e chiudono alla prima palla match. Il tabellino della partita:

PIERALISI JESI-TENAGLIA ALTINO 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 19-25)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi, Pirro, Pepa, Paolucci, Peretti, Angeloni, Usberti, Cusma, Milletti, Marcelloni. All. Sabbatini

ALTINO: Antonucci, Graziani, Papa, Picchi, Montechiarini, Natalizia (L), Orazi, Conti, Civardi, Giometti, Tarantino, Fanelli. All. Gagliardi