Volley femminile B1. La Pieralisi Jesi è implacabile e si prende il derby contro Corridonia

Un derby tutto da vincere e conquistato con merito. Non era un’impresa semplice quella a cui era chiamata la Pieralisi Jesi, dopo due sconfitte consecutive da cancellare con una sfida tutta marchigiana, quella contro la Corplast Corridonia. Il 3-0 ripaga le ragazze di coach Sabbatini in maniera piena, con una classifica che torna rassicurante nonostante la vittoria in contemporanea dell’altra squadra anconetana, la Clementina 2020. La Pieralisi Pan parte col freno a mano tirato poi sul finale del primo set mette il turbo. La Corplast serve meglio (1-4) e attacca con più efficacia, riuscendo a tenersi sempre in testa.

Sul 15-18 coach Sabbatini chiama il suo primo time-out e di lì a poco, sul 16-21, chiama il secondo. Il set sembra sfuggire via ma le jesine non mollano (19-22), sono più presenti a muro, servono meglio e trovano una marcia in più con Paolucci (22-22). La sfida si infiamma e sul 23-23 arrivano due attacchi vincenti della schiacciatrice rossoblù che consegnano il vantaggio alla Pieralisi Pan. Dopo un'iniziale situazione di equilibrio (4-4), nel secondo set le jesine staccano le maceratesi (11-6). La fuga non riesce (13-13) e anzi sul 17-17 le ospiti ribaltano la situazione (17-20), approfittando di alcune imprecisioni delle avversarie.

Il parziale si complica (19-21) ma sul 20-22 la Pieralisi Pan tira fuori tutto il suo orgoglio, chiude a muro (23-22) ed esplode in attacco: Corridonia resta impietrita. Si ricomincia sotto il segno dell'equilibrio (7-7) ma il terzo set prende subito una piega favorevole alle jesine (16-8) che difendono tutto e sono incontenibili in attacco (20-10). Peretti orchestra perfettamente il gioco, Pirro e Spicocchi fanno volare la squadra nel finale, mettendo in un angolo Corridonia. Il tabellino del match:

PIERALISI PAN JESI-CORPLAST CORRIDONIA 3-0 (25-23, 25-22, 25-12)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 10, Pirro 20, Pepa n.e., Paolucci 11, Peretti 7, Angeloni 8, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 3, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

CORRIDONIA: Gobbi 10, Paparelli 1, Grilli 7, Partenio 6, Rita 6, Gatta 5, Zannini (L1), Borsella (L2), Salvatori n.e., Romani n.e., Giorgi, Mercanti, Patrassi. All. Messi