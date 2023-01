B1: Pieralisi Jesi forza 4! Contro Modena arriva il poker di vittorie in campionato

La Pieralisi Pan Jesi infila la quarta vittoria consecutiva a Villanova di Modena, strappando tre punti d'oro grazie ad un rotondo 3-0 che fotografa egregiamente la supremazia jesina. Le padrone di casa provano ad essere aggressive ad inizio gara ma Peretti e compagne non si scompongono (7-8), crescono a muro (14-19) e sono più efficaci in attacco (34% la positività contro il 24% delle avversarie). Il divario in campo diventa incolmabile sul 16-22 con la Pieralisi Pan che incamera il primo set senza troppi patemi.

Nel secondo parziale, Angeloni e socie mantengono ritmo ed intensità di gioco (6-8 e 13-16) ricevendo un'ulteriore spinta dal servizio (4 gli ace). Si crea di nuovo un distacco che mette al sicuro la formazione jesina (15-21). Nel terzo set, Modena tenta in tutti i modi di restare in partita (8-6) e forza il servizio (15-16). Jesi non molla, cresce in attacco, dove limita al massimo le imprecisioni e gestisce in sicurezza il margine di vantaggio (17-21) fino alla fine.

La classifica sorride sempre più alle jesine che salgono con questo successo a quota 15 punti, a ridosso della coppia Campagnola-Forlì e soprattutto a sette lunghezze di distanza dalla zona retrocessione del girone D della Serie B1 di volley femminile. L’andata terminerà tra una settimana con la sfida interna proprio contro Campagnola Emilia: il sorpasso e soprattutto la quinta vittoria di fila sono a portata di mano. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-PIERALISI PAN JESI 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)

MODENA: Cigarini 9, Coccoli 3, Dangiolella, Kraja 13, Malenotti (L1), Amatucci n.e., Lorenzi 1, Garavaglia (L2), Quinteros 2, Otta 2, Malovic, Sperati n.e., Martinato 5, Fiore 4. All. Montaldi

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 11, Pirro 7, Pepa n.e., Paolucci 12, Peretti 8, Angeloni 13, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 5, Marcelloni n.e. All. Sabbatini