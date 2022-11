B1: la Pieralisi Jesi può finalmente esultare, con Cesena arriva la prima vittoria stagionale

Squadra in casa

Con una prestazione da incorniciare le ragazze della Pieralisi Jesi centrano la prima vittoria nel campionato di B1 2022-2023 (girone D). È un inizio di gara subito in salita per le marchigiane contro Cesena, coach Sabbatini chiama time-out sul 3-8: la squadra lentamente recupera, appare meno contratta e si porta avanti 14-13. L'Angelini spinge al servizio e torna ad allungare: 14-17. Le jesine restano lucide, pareggiano prima il conto (18-18) e fanno la voce grossa con Pirro e Spicocchi (21-18).

Le ospiti diventano meno precise (23-19): Pirro conquista il set-ball da seconda linea e poi Cusma chiude in un contrasto a muro. Tutt'altra storia ha il secondo parziale, la Pieralisi Pan è assoluta padrona del campo dall'inizio (9-3) alla fine. Il servizio e l'attacco delle jesine sono super efficienti e le ospiti non riescono a tenere il passo (19-10). Paolucci firma gli ultimi due punti dopo un ottimo turno di battuta di Milletti. Parte bene la Pieralisi Pan nel terzo set (5-1), sfoderando una grande Cusma per un break pesante: 9-2.

Cesena resiste e così Benazzi e compagne restano in scia: 12-9. Jesi è sicura di sé, mette pressione con i servizi di Cusma e allunga con Pirro (20-14). L'Angelini ha sette vite e non molla: coach Sabbatini ferma il gioco sul 21-18. Ci pensa di nuovo Pirro a sbloccare la situazione: firma il 22-19 e poi, dopo un attacco fuori delle ospiti, infila due battute vincenti per il 3-0. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-ANGELINI CESENA 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 4, Pirro 16, Pepa n.e., Paolucci 9, Peretti 2, Angeloni n.e., Usberti n.e., Cusma 15, Milletti 11, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

CESENA: Di Arcangelo 1, Caniato 3, Evangelisti (L2), Calisesi (L1), Gennari 8, Parise 8, D’Aurea 3, Benazzi 9, Polletta 1, Conficoni, Pasini, Bellini n.e, Guardigli n.e. All. Lucchi.