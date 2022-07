B1: la Pieralisi Jesi conferma la giovane palleggiatrice Agnese Pepa

Un'altra stagione in prima squadra: Agnese Pepa, palleggiatrice classe 2006, sarà la vice di Ilenia Peretti nel prossimo campionato di B1 per la Pieralisi Jesi. "Sono molto soddisfatta di essere stata riconfermata, mi trovo bene con la squadra, con gli allenatori e la società. Quella passata è stata stagione ricca di emozioni: la salvezza con la B1 e poi con l'U16 i titoli provinciale e regionale poi le finali nazionali ed il decimo posto in Italia, un ricordo che mi porterò sempre con me”.

Anche per il prossimo anno, Agnese sarà impegnata su più fronti: under 18, serie D e B1. "Spero sarà una stagione molto bella - conclude la sedicenne regista rossoblu - mi aspetto di crescere tecnicamente, in prima squadra c'è una palleggiatrice molto brava e molto esperta, spero di imparare tanto e di giocare magari qualche punto in più. Nel gruppo che si formerà quest'anno, in base ai nomi che ho sentito per la rosa, ci saranno giocatrici che saranno dei punti di riferimento per noi più piccole".