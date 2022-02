B1: la Pieralisi Jesi è più carica che mai dopo l'ultimo match rinviato

La partita della Pieralisi Pan Jesi a Isernia, in programma sabato scorso, è stata rinviata a data da destinarsi. Le marchigiane dovevano affrontare l’Europea 92 in trasferta, ma lo spostamento si è reso necessario in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo Fipav sul Covid-19 sulla base della documentazione inviata dalla società molisana.

Non è il primo match che l’Europea 92 decide di rinviare, lo stesso è avvenuto una settimana prima con lo United Pomezia, sempre per lo stesso motivo, dunque sta aumentando il numero delle gare da recuperare per quel che riguarda Isernia. Tornando a parlare della Pieralisi Pan, l’ultimo incontro disputato è quello di sabato 12 febbraio. Le marchigiane sono tornate in campo a distanza di tanto tempo affrontando uno dei peggiori avversari che si potevano chiedere, la capolista 3M Perugia.

Le ragazze di coach Sabbatini hanno ben figurato, costringendo le prime della classe agli straordinari: la sconfitta per 1-3 e il terzo set conquistato dalle jesine sono due buoni spunti da cui ripartire. Il prossimo appuntamento in cui si potrà vedere la squadra giocare è in programma per sabato 26 febbraio 2022 al PalaTriccoli. L’avversario di turno sarà l’insidiosa Lucky Wind Trevi, fresca di una preziosa vittoria contro Nottolini.