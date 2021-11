B1: Pieralisi Jesi troppo arrendevole, la trasferta di Trevi termina con un sonoro 0-3

Laha una marcia in più, tiene il passo del gruppo di testa del girone e lascia davvero poco spazio alla. Nel primo set, le padrone di casa partono subito forte (16-11); le jesine sono poco incisive sottorete e, nonostante un tentativo di recupero (16-13), si ritrovano sempre a debita distanza., dentro Malatesta per Durante e Pepa per Bazzani: si muove qualcosa (21-17) ma Trevi non si lascia sorprendere (23-18) e va chiudere al secondo set-ball.

La Pieralisi Pan (foto Mauro Grilli) lotta punto a punto all'inizio del set successivo (7-7), sul 12-12 allunga momentaneamente fino al 12-14. Le umbre appaiono più fallose e le jesine con Canuti e i servizi di Malatesta provano a restare in testa (16-18). Sul 18-18 il parziale cambia volto: la Lucky Wind mette a segno il break decisivo (23-18) che spiana la strada alla vittoria del secondo set. Nel terzo, si ripropone un bel testa a testa fino all'11-11 poi Trevi allunga (15-11) e, senza troppe resistenze (22-14) procede spedita verso la conquista dei tre punti. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-PIERALISI PAN JESI 3-0 (25-20, 25-19, 25-16)

LUCKY WIND TREVI: Radi n.e., Borelli 7, Ameri 5, Tiberi 4, Lillacci (L1), Capezzali 13, Pioli n.e., Giordano 4, Castellucci 15, Bosi n.e., Ndulue n.e., Coresi (L2), Pizzi n.e. All. Sperandio

PIERALISI PAN JESI: Girini n.e., Cecconi (L), Usberti 2, Pepa, Paolucci, Pirro 9, Durante 3, Canuti 10, Malatesta 7, Bazzani 2, Milletti 4, Marcelloni. All. Sabbatini