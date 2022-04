B1: altro passo decisivo verso la salvezza della Pieralisi Jesi, a Isernia 2 punti preziosi

Che tra Isernia e Jesi sarebbe stata una lunga battaglia si è capito subito ieri, sin dalle prime battute della gara durata oltre due ore. L’equilibrio si interrompe sul 21-20 con le padrone di casa più precise sottorete e brave a chiudere al primo tentativo sul 24-22. Nel secondo, il copione si ripete (21-21) ma questa volta è la Pieralisi Pan a trovare il guizzo giusto con Pirro (21-23) e ad approfittare degli errori delle avversarie.

Isernia è più incisiva in battuta e a muro nel terzo parziale (12-7), riuscendo a mantenere sempre un margine di sicurezza (20-16) che la porta sul 2-1. Le jesine non mollano nel quarto set (7-10), crescono in attacco e al servizio (16-22) e si guadagnano un meritatissimo tie-break perché sono più costanti delle padrone di casa che concedono qualche errore in più.

Isernia parte meglio al quinto (5-3) ma la Pieralisi Pan ha la grinta ed il cuore per reagire. Sul 7-5 ribalta la situazione (7-8). Il tecnico di casa chiama time-out sull’8-11, Paolucci e Canuti fanno volare la squadra sull’8-13. Le padrone di casa ci provano (10-13) ma Durante con un secondo tocco conquista il match-ball (10-14) e subito dopo arriva l’errore delle avversarie e la meritata vittoria. Il tabellino del match:

EUROPEA 92 ISERNIA-PIERALISI PAN JESI 2-3 (25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 10-15)

EUROPEA 92 ISERNIA: Zanolla (L), Caruso n.e., Pellecchia 7, Mandò 6, Corridori, Dallamico 1, Orazi 16, Mazzoni 12, Marra 1, Darco 13, Varcasia n.e. All. Montemurro

PIERALISI PAN JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti n.e., Pepa n.e., Paolucci 18, Pirro 17, Durante 1, Canuti 18, Malatesta 7, Bazzani, Milletti 7, Marcelloni 1. All. Sabbatini