B1: il nuovo anno inizia come era finito il vecchio per la Clementina 2020, vittoria al tie-break contro Trevi

Non poteva iniziare meglio l’anno per la Clementina 2020 Volley, che offre uno spettacolo di più di 2 ore di emozioni e vince. La dodicesima di campionato è la difficile sfida casalinga contro Trevi, quinta forza del campionato, artefice dell’esclusione dai playoff promozione dello scorso anno delle clementine, e formazione ricca di ex di turno (Canuti, Casareale, Della Giovampaola, Castellucci, Giordano). Un bel mix di ingredienti che non possono che far presagire ad una partita tutta da vivere. Primo set perfetto delle marchigiane che non sbagliano nulla e mettono sotto una timida Lucky Wind Trevi. La squadra umbra, si sa, non è un sestetto facile da affrontare e inizialmente Saveriano & co. trovano qualche difficoltà. Poi si distendono e con una ottima Bovolo (7 Centri), non si fanno più raggiungere, 25-16.

Il secondo periodo di gioco regala attimi di equilibrio fino al 20 pari in cui le due squadre tentano di rispondere ognuna alla giocata dell’altra. Il servizio esino non è più efficace e l’attacco stenta a trovare il campo avversario, così le umbre sembrano trovare l’allungo decisivo (20-23), senza tener conto, però, della determinazione delle clementine che sfruttano come si deve l’onda emotiva che proviene dal pubblico e chiudono con Fedeli (appena entrata) e Bovolo, 26-24 in un finale entusiasmante. Terzo set in cui le ragazze di Mister Ricci dimostrano di rientrare in campo con uno spirito ed una grinta diverse, mentre dall’altra parte della rete si inizia a commettere qualche errore di troppo (10-13).

Le umbre decidono di affidarsi ai servizi ficcanti di Tiberi e Capezzali che forzano con decisione ed ottengono ottimi risultati. Facile, poi, la fase break su attacchi scontati, in un set con un finale quasi senza storia in cui, le trevane non lasciano nulla al caso e accorciano le distanze (15-25). Anche il quarto parziale segue la falsariga del precedente, con la Lucky Wind a dominare per lunghi tratti dopo l’8-8 iniziale. Le clementine non trovano più le certezze dei primi due set, mentre Trevi, senza fare cose eccezionali, sbaglia meno, affidandosi ancora ai servizi e agli attacchi puntuali della ex Castellucci, (10-18). Nel finale le padrone di casa si scrollano dall’apatia e ricominciano a giocare alla pari delle avversarie, ormai il set è andato ma questo è un buon segno in vista del Tie-break, (17-25).

Il tie-break vede subito le esine volare sul 7-1, per poi fermarsi a subire la rimonta delle avversarie fino al 9 pari. Il finale ricalca l’andamento dell’intera partita e si srotola a fasi alterne. Si gioca palla su palla con la tensione che sale. Bovolo e Saveriano sembrano aver trovato il guizzo decisivo, ma un errore in battuta e due muri avversari ribaltano la situazione e offrono la palla match alle umbre, 13-14. Pizzichini porta le squadre ai vantaggi e Bovolo chiude la sua stupenda serata con due punti che regalano la partita alle padrone di casa spinte dal meraviglioso pubblico del Palasport di Moie e dai suoi fantastici supporter: 16-14. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020 VOLLEY - LUCKY WIND TREVI 3-2 (25-16 – 26-24 – 15-25 – 17-25 – 16-14)

CLEMENTINA: Pizzichini 3, Sconocchini 9, Saveriano 5, Ciccolini 8, Bovolo 23, Fedeli 5, Gotti, Valentini 3, Ricciotti, Villani, Falcone (L1), Bastari(L2). All. Mucciolo

TREVI: Castellucci 20, Canuti 14, Capezzali 7, Tiberi 15, Formenti 8, Giordano 10, Lillacci (L1), Casareale 3, Della Giovanpaola, Porcu, Radi, Ba Giedere, Coresi (L2). All. Gianluca Ricci