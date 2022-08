Volley femminile B1: Irene Bovolo è il nuovo colpo di mercato della Clementina 2020

Vulcanica ed estroversa, così si descrive la nuova schiacciatrice della Clementina 2020 Volley. Classe 2002 per 1,83 m, viene da Savigliano (Cuneo) e indosserà la maglia numero 10: ecco Irene Bovolo. “Mi si è presentata questa opportunità ed ho deciso di accettarla, sia perché mi è piaciuto il progetto e la filosofia della società, sia per la serietà dell’allenatore”: così esordisce Irene quando le viene chiesto il perché del suo arrivo a Castelbellino-Moie.

Ha poi continuato: “Mi piace l’idea di non avere pressioni eccessive o aspettative mirate per questa stagione, ma puntare a fare il meglio possibile. Questo non significa non avere stimoli o motivazioni, tutt’altro. Puntare a crescere come gruppo, a migliorare se stessi e il gioco di squadra, costruire praticamente da zero una sintonia tattica e provare a vincere il più possibile, il tutto facendolo con grinta ma anche la serenità che solo queste premesse permettono”.

Cresciuta nelle giovanili di Mondovì fino all’Under 16, Irene Bovolo si affaccia subito alla serie A2 proprio con Mondovì, per poi passare ad Alba in B2 ancora minorenne. Continua la sua crescita con l’under 19 del progetto Fusion Team prima di giocarsi la serie B1 ad Udine.

“Sono una schiacciatrice più portata all’attacco che alle fasi di ricezione e difesa, ma proprio per questo voglio pormi come obiettivo personale quello di crescere il più possibile proprio su questi fondamentali, e so che Mucciolo è l’allenatore ideale per far migliorare anche tecnicamente le giocatrici. Mi piace divertirmi in campo, trovare sintonia con le compagne sia dentro che fuori dal campo, amo viaggiare e lavorare sodo in allenamento”.