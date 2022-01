B1: inizio negativo di 2022 per Clementina, tra contagi e giocatrici in partenza

Non esaltante la partenza di questo 2022 in casadove, fra covid e partenze, la ripresa è quanto mai difficoltosa. Si separano le strade fra la società e la giocatrice, che ha scelto di fermarsi e non proseguire la sua avventura pallavolistica per questa stagione. A lei, da parte della Clementina 2020, i migliori auguri per il futuro e il ringraziamento per quanto ha fatto fino ad oggi.

La società sta sondando il mercato per trovare soluzioni alternative adeguate. Rimandata la partita di campionato di domani, sabato 8 gennaio 2022, prevista ad Isernia contro l’Europea 92. Alcuni casi di positività al virus e altri di quarantena in casa Battistelli Termoforgia, non permettono infatti di disputare la gara, che è stata quindi rinviata.

Non sarà l’unico rinvio di questa undicesima giornata nel girone E, dal momento che l’unica delle 6 partite in programma ad essere disputata domani, sarà infatti il derby laziale fra Margutta CivitaLad e Vollerò Casal De’ Pazzi. La pandemia ferma anche tutti i campionati giovanili, sospesi a livello federale per normativa anti covid fino al 23 gennaio. Continuano comunque gli allenamenti per i ragazzini sopra i 12 anni muniti di Green Pass rafforzato (a partire dal 10 gennaio prossimo).