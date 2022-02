B1: impresa epica della Clementina 2020 che batte in trasferta la capolista Perugia

Prestazione a dir poco sontuosa quella di ieri della Battistelli-Termoforgia sul campo della capolista 3M Perugia. La formazione di coach Secchi si sbarazza delle sbigottite umbre con un perentorio 3 a 0, frutto di una partita attenta, precisa ed ordinata. Capitan Gotti e compagne hanno messo in atto in modo perfetto le direttive studiate in allenamento e chiuso tutte le direzioni d’attacco delle avversarie. L’assidua difesa e i contrattacchi micidiali hanno provocato sconquassi nelle certezze della squadra umbra che non è mai riuscita a trovare le giuste contromisure e ad impensierire seriamente le marchigiane. Solo nel terzo parziale la 3M Perugia è sembrata prendere il sopravvento, mettendo a segno un filotto di 9 a 0 che avrebbe steso un toro, ma la determinazione e la volontà di imporsi delle iesine è stata tale da superare anche questo ostacolo e chiudere a proprio favore set e partita.

Primo set dominato dalle clementine, che spingendo forte al servizio e dopo il 9 pari, attuano il primo break con tre punti consecutivi di Soleti, 9-14.Le marchigiane riescono con facilità a mantenere il proprio cambio palla e tenere le avversarie a distanza, 12-18. Aumenta ancora il vantaggio ospite, perché Perugia ha molta difficoltà a mettere a terra il pallone, mentre le attaccanti marchigiane colpiscono con efficacia, 13-21. Fin troppo facile per Gotti & co. che chiudono con due fast di Spadoni, spettacolare 14-25.

Nel secondo parziale è la squadra locale a partire forte, grazie anche a qualche regalo delle clementine, 6-1. La Battistelli, però, non si scoraggia e mantiene alto il ritmo del gioco rispondendo adeguatamente a qualsiasi sollecitazione delle umbre, fino ad arrivare al pareggio a quota 10 con un ace di Soleti.A desso le marchigiane diventano incontenibili, muro e difesa respingono ogni tentativo umbro che non trova soluzioni, mentre le attaccanti iesine picchiano con disarmante continuità, 14-18. Fredde, ciniche e inarrestabili, le ragazze di coach Secchi non lasciano scampo alle avversarie con un finale di set a senso unico che le porta sul 2 a 0, 18-25.

Il terzo set inizia con una lotta ad armi pari 6-6, 9-9, poi, una grande Soleti buca il campo avversario con 5 punti consecutivi ed un parziale di 8 a 1 spacca decisamente il set a favore delle ospiti, 10-16. La 3M Perugia, però, non è ancora morta e sul servizio di Miriana Manig ottiene un incredibile break di 9 a 0 che le porta addirittura in vantaggio, 19-16. Il terribile black-out delle clementine termina fortunatamente con un errore al servizio della palleggiatrice umbra che rimette tutto in gioco. Alle perugine sembra di aver finalmente trovato la chiave giusta per scardinare il fortino nemico, ma la convinzione, lo spirito di squadra e la tenacia delle marchigiane è ancora più forte di qualsiasi avversità. Gotti & co. azzerano gli errori aiutandosi a vicenda e unendosi in un unico corpo, mentre le umbre, imprecise e fallose faticano a contenere la voglia di vittoria delle iesine. Si lotta su ogni pallone con accanimento fino a che, un muro della appena entrata Pollezzi ed un errore di Traballi chiudono, meritatamente a favore della Clementina 2020, set e partita, 23-25.

3M PERUGIA – BATTISTELLI-TERMOFORGIA 0-3 (14-25, 18-25, 23-25)

Battistelli-Termoforgia: Galazzo 3, Gotti 7, Spadoni 9, Soleti 16, Pizzichini 9, Pomili 7, Polezzi 1, Zannini, Rossi, Valoppi (L). All. Secchi

3M Perugia: Belotti, Volpi, Traballi, Anastasi, Giugovaz, Patasce, Bianchini, Mazzasette, Fava, Pero, Manig, Rota (L). All. Buonavita