B1: ennesimo rinvio per la Clementina 2020, salgono a 7 i match da recuperare

Ancora una partita rinviata per la Battistelli Termoforgia, che non giocherà nemmeno il prossimo sabato. In programma c'era la trasferta romana contro Volleyrò Casal De’ Pazzi, ma sarà rimandata come le 2 precedenti, questa volta su richiesta delle padrone di casa. A questo punto salgono a ben 7 le partite da recuperare per la squadra di coach Secchi, chiamata a disputare tutti questi match in meno di un mese.

Sarà un vero e proprio tour de force per la compagine marchigiana che stava vivendo un momento magico in questo 2022: oltre all’ultima partita vinta lo scorso anno, a dicembre, sono arrivate altre cinque vittorie che hanno rilanciato le clementine verso posizioni di classifica più consone a questa rosa. Non rimane che attendere la giornata in cui finalmente la squadra tornerà in campo per puntare al settimo sigillo.