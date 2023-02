B1. Due set da antologia non bastano alla Pieralisi Jesi per avere la meglio sulla vicecapolista

Un 1-3 che poteva anche essere messo in preventivo, visto l’avversario di ieri, ma che lascia un po’ di amaro in bocca per l’andamento del match. La Pieralisi Jesi ha disputato una partita encomiabile in Abruzzo contro la seconda forza del girone D della Serie B1 di volley femminile, la corazzata Tenaglia Altino. Non sono bastati il primo set vinto e il secondo ceduto ai vantaggi per impensierire le padrone di casa, anche se c’è stata la dimostrazione che le ragazze di coach Sabbatini sono in continua crescita. Pirro e Paolucci (33 punti in due) hanno trascinato le compagne, purtroppo non a sufficienza per strappare almeno un punto sul taraflex chietino.

La Pieralisi Pan Jesi lotta da subito alla pari con la seconda forza del campionato (15-16), spinge con il servizio e attacca con maggiore efficacia (20-21). Nel finale del primo set non concede spazio alle padrone di casa e, contro il pronostico, si porta meritatamente in vantaggio. Le jesine sono protagoniste assolute anche nel secondo parziale (2-6), continuano a servire meglio delle avversarie (10-15), sono presenti a muro e respingono la loro rimonta (20-21).

Con Angeloni allungano fino al 20-24. I quattro set-ball tuttavia non mettono al riparo la Pieralisi Pan dalla reazione di una squadra costruita per il salto di categoria: arrivano anche delle imprecisioni in attacco ed il muro abruzzese si fa sentire. Si lotta punto a punto con Altino che trova il guizzo decisivo sul 27-27. Nel terzo e nel quarto set, le padrone di casa restano sempre in testa, il rendimento dell'attacco jesino cala e cresce il numero degli errori. Altino conferma il suo ottimo momento, infilando l'ottava vittoria consecutiva. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-PIERALISI PAN JESI 3-1 (22-25, 29-27, 25-14, 25-14)

ALTINO: Antonaci 14, Ferrara, Graziani, Papa. Picchi 2, Montechiarini 12, Natalizia (L2), Orazi 11, Conti (L1), Civardi 15, Giometti 13, Tarantino n.e., Fanellik n.e. All. Gagliardi

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 8, Pirro 19, Pepa, Paolucci 14, Peretti 6, Angeloni 14, Usberti n.e., Cusma, Milletti 5, Marcelloni. All. Sabbatini