B1: dopo il turno di riposo la Clementina 2020 riparte dal Volley Modena

Dopo il turno di riposo, la Clementina 2020 riprende a viaggiare per recarsi ancora in Emilia Romagna dove dovrà affrontare il Volley Modena. La squadra emiliana, in estate, ha rilevato il titolo di B1 ceduto da Udine ed ha ottenuto la riaffiliazione dello storico marchio del club che negli anni 2000 vinse scudetto, Coppa Italia e Champions League con Manu Leggeri in campo e Jenny Lang Ping in panchina.

“Vogliamo tornare in serie A con il Volley Modena” ha dichiarato con entusiasmo il presidente Mirco Muzzioli alla presentazione del progetto. La squadra, guidata dal tecnico Montaldi, è stata completamente rinnovata ed è composta da giovani di talento e giocatrici più esperte come le centrali Cigarini e Fiore. La DS della società è una vecchia conoscenza della pallavolo marchigiana, Francesca Ferretti, palleggiatrice della Scavolini Pesaro al tempo dei tre scudetti consecutivi, 2018-2010. Insomma una trasferta ancora tutta da interpretare per le ragazze di coach Mucciolo, che piano piano sta tentando di avere la piena idoneità fisica di tutta la rosa.

“Stiamo facendo il possibile per avere la massima efficienza di tutte le ragazze e quindi l’interesse va più rivolto a noi, piuttosto che all’avversario di turno” ha detto il tecnico torinese. Ha poi aggiunto: “Dobbiamo lavorare sempre di più per trovare quell’intesa tra i reparti e quell’amalgama che giocoforza non siamo mai riusciti a sviluppare ed ottimizzare. Andiamo a Modena per affrontare un avversario che nell’ultimo turno ha dimostrato tutta la sua forza ed il suo reale valore. Senza guardare la classifica, che è indubbiamente deficitaria, vogliamo esprimere tutto quel potenziale, che ad Imola per laghi tratti è emerso e che io credo le mie ragazze possiedano”. Appuntamento per i tifosi della Clementina sulla pagina Facebook del Volley Modena, domani dalle 19:30.