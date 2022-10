B1: derby amaro per la Pieralisi Jesi, 1-3 a Corridonia e ultimo posto nel girone D

La terza sconfitta di fila e un inizio di campionato deludente: la Pieralisi Jesi è costretta a leccarsi nuovamente le ferite e l’1-3 subito in quel di Corridonia sancisce l’ultimo posto in classifica nel girone D (B1 di volley femminile) per le ragazze di coach Sabbatini. Si tratta, tra l’altro, dell’unica squadra di questo raggruppamento che è rimasta ancora all’asciutto per quel che riguarda i punti conquistati.

La Corplast spinge forte con il servizio nel primo set (14-8), la Pieralisi Pan soffre (19-10) e deve inseguire un'avversaria che sbaglia poco e risulta incisiva in attacco. Il divario in campo è molto ampio (24-13) ma le jesine provano comunque la rimonta sul finale, annullando quattro set-ball fino a quando Partenio non chiude con un mani e out. Nel secondo, c'è più equilibrio, le squadre battagliano punto a punto. L'equilibrio si spezza sul 21-20: Corridonia, ben appostata in difesa ed attacco, allunga con Partenio e Gobbi. La Pieralisi Pan non si dà per vinta (6-10), dimostrando grande carattere (8-16).

La superiorità jesina è netta nel terzo set (9-18), Paolucci e compagne hanno una marcia in più. Nel quarto si torna ad un intenso testa a testa. Sul 16-16 Corridonia ritrova il servizio e con la solita Partenio interrompe l'equilibrio: 22-17. Jesi ci prova, Messi non si fida e chiama time-out (22-19). Le maceratesi restano concentrate e non concedono più spazio alle avversarie. Il tabellino del match:

CORPLAST CORRIDONIA-PIERALISI JESI 3-1 (25-17, 25-21, 14-25, 25-19)

CORRIDONIA: Gobbi, Grilli, Partenio, Rita, Gatta, Paparelli, Zannini (L), Patrassi, Giorgi, Borsella. All. Messi

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi, Pirro, Pepa, Paolucci, Peretti, Angeloni, Cusma, Milletti, Marcelloni. All. Sabbatini