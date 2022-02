B1: Clementina sorprende la vicecapolista Nottolini e conquista due ottimi punti

Finalmente si ricomincia e si ricomincia combattendo e soffrendo, sia in campo sia sulle tribune del rinnovato Pala Martarelli di Castelbellino, come nessuno si sarebbe mai immaginato. Una partita lunghissima, intensa ed equilibrata, contro una squadra che dall’alto della sua seconda poltrona in classifica era venuta nelle Marche per fare bottino pieno contro Clementina 2020. E da come era iniziata la contesa, la pratica sembrava ben avviata: toscane potenti e precise che dominano a rete e conquistano in maniera autoritaria il primo set, nonostante le clementine, che non giocano male, tentino con tutte le proprie forze di contrastarle, 19-25

Nel secondo, la Battistelli-Termoforgia parte meglio, prende fiducia e nonostante alti e bassi riesce a superare i momenti difficili aiutandosi a vicenda e riuscendo a raggiungere il pareggio nonostante l’acerrima resistenza delle toscane, 25-23.

Ormai il ghiaccio è rotto; Gotti & co. assestano il muro, spingono forte al servizio e martellano il campo avversario da tutte le posizioni, costringendo la Nottolini ad arrendersi abbastanza presto, 25-18. Nel quarto la Toscanagarden, all’ultima spiaggia, aggredisce il campo, mentre le clementine accusano la tensione e sembrano accontentarsi. Come prese da un dolce torpore consegnano il set alle lucchesi senza quasi mai combattere, 17-25.

Il tie-break, come nella gara di andata, ricalca l’andamento di tutta la partita, con le due squadre che non vogliono mollare e combattono strenuamente anche quando tutte le forze sono ormai finite. Le clementine se lo aggiudicano meritatamente ai vantaggi, con il pubblico che “spinge” in tribuna, grazie alla grinta, alla tenacia e alla grande prova di carattere di tutte le protagoniste, 16-14.

Una vittoria sofferta, ma voluta e meritata. Due punti guadagnati, importantissimi per la classifica e grande prova di orgoglio da parte delle ragazze che fa ben sperare per il prosieguo in questo difficile campionato. Ingiusto fare nomi per quanto riguarda le migliori giocatrici, basti un dato: tutte e cinque le attaccanti bianco-rosso-blu sono andate in doppia cifra: applausi.

BATTISTELLI-TERMOFORGIA – TOSCANAGARDEN NOTTOLINI CAPANNORI LU 3-2 (19-25, 25-23, 25-18, 17-25, 16-14)

Battistelli-Termoforgia: Galazzo 2, Gotti 18, Spadoni 13, Soleti 13, Pizzichini 14, Pomili 14, Zannini, Valoppi (L), Polezzi. 1° all. Secchi, 2° all. Nortey

Toscanagarden Nottolini: Bresciani, Lunardi, Bianciardi, Tesanovic, Salvestrini, Catani, Varani, Sciabordi, Romani, Fatone, Coselli. 1° all. Capponi, 2° all. Lupetti