B1: Clementina 2020, arriva anche la decima vittoria consecutiva col 3-1 sull’Isernia

Un 3-1 prezioso in Molise e un altro a Castelbellino ieri sera. Nel giro di 48 ore la Clementina 2020 ha battuto due volte e con lo stesso punteggio l’Europea 92 Isernia, sei punti che consentono alla formazione marchigiana di issarsi al terzo posto in classifica (anche se con una gara in più rispetto allo United Pomezia), con una vista interessante sui play-off.

È il decimo successo di fila per le ragazze di coach Secchi che in questo 2022 hanno sempre avuto la meglio sulle avversarie. Il secondo posto a fine 2021 sembrava quasi una chimera e invece ora si può ambire ai play-off, cercando di contrastare la concorrenza non semplice di due squadre ostiche come la FGL Castelfranco e la già citata Pomezia.

L’andamento della partita di ieri è stato identico a quello della trasferta di Isernia. La Clementina è passata in vantaggio per poi subire il pareggio e conquistare i successivi due parziali. A differenza di quanto accaduto in Molise, però, ieri il terzo e il quarto set sono stati incertissimi.

Dopo il predominio netto delle prime due frazioni di gioco, l’equilibrio si è impossessato delle altre due: le anconetane hanno avuto il merito di crederci sempre, con un 26-24 e un 25-23 non adatti ai cuori deboli ma fondamentali per ottenere la posta piena. Si può continuare a sognare. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-EUROPEA 92 ISERNIA 3-1 (25-15, 12-25, 26-24, 25-23)

CLEMENTINA: Gallazzo, Gotti, Spadoni, Soleti, Pizzichini, Pomili, Zannini, Rossi, Fedeli, Valoppi (L), Polezzi. All. Secchi

ISERNIA: Zanolla (L), Caruso, Pellecchia, Mandò, Corridori, Dallamico, Orazi, Mazzoni, Marra, Darco, Varcasia. All. Montemurro