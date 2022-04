B1: Clementina 2020 senza freni anche in Molise, Isernia battuta 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa Europea 92 Isernia

Irrefrenabile: la Clementina 2020 non riesce proprio a trovare ostacoli nel suo cammino del 2022, un percorso trionfale che rende sempre più concreta la possibilità di accedere ai play-off promozione del girone E della B1 femminile di volley. La formazione marchigiana ha inanellato la nona vittoria di fila (una nel 2021 e otto nel 2022 per la precisione), espugnando il campo dell’Europea 92 Isernia con un perentorio 3-1.

Le ragazze di coach Secchi hanno dovuto faticare più del previsto nel superare le molisane, ma bisogna tenere conto che questo campo è ostico come non mai (la capolista Perugia ha perso proprio fra queste mura), a discapito della classifica della squadra. Dopo un equilibrato primo set, vinto dalle clementine di misura, è arrivato il pareggio delle isernine. La Battistelli Termoforgia ha comunque ricaricato ben presto le pile, come confermato dallo splendido e doppio 25-18 che ha chiuso definitivamente i giochi.

Le due formazioni si ritroveranno in campo già domani, ma a campi invertiti, dato che è previsto il recupero di campionato al Pala Martarelli di Castelbellino. Con il successo di ieri, le anconetane sono salite a quota 37 punti in classifica, al quarto posto: la seconda piazza, quella che assicura i play-off, dista 7 lunghezze, ma se la Clementina 2020 dovesse vincere i match che ancora le mancano, si arriverebbe ad un interessante -1. Il tabellino del match:

EUROPEA 92 ISERNIA-CLEMENTINA 2020 1-3 (22-25, 25-19, 18-25, 18-25)

ISERNIA: Zanolla (L), Caruso, Pellecchia, Mandò, Corridori, Dallamico, Orazi, Mazzoni, Marra, Darco, Varcasia. All. Montemurro

CLEMENTINA: Galazzo, Gotti, Spadoni, Pomili, Soleti, Pizzichini, Fedeli, Zannini, Valoppi (L). All. Secchi