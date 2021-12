B1: la Clementina 2020 saluta il proprio pubblico e il 2021 con una bella vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Battistelli

Tre punti di cui si sentiva fortemente il bisogno. Lacancella alcune delle prestazioni negative degli ultimi tempi e chiude il 2021 con unai danni della, giunta a Castelbellino con la voglia di conquistare punti preziosi per la salvezza. Le neroverdi se la sono giocata punto a punto nei primi tre set, portando a casa con il secondo ma, sotto 2-1, con la partita teoricamente ancora aperta, sono precipitate nel quarto set, perso a 9.

La Battistelli Termoforgia ha tremato nel terzo parziale, con le teatine che, sul 25-24 a loro favore, hanno avuto la palla per chiuderlo: l’attacco fuori ha però permesso alle padrone di casa di andare sul 25-25, per poi chiudere la frazione sul 27-25.

Miglior marcatrice tra le neroverdi è stata Martina Gorgoni, autrice di 14 punti, seguita dai 10 di Filacchioni e Biesso. 7 per la rientrante Corradetti. Dall’altro lato, 22 per Soleti e 10 per l’ex di turno Gotti. Il tabellino del match:

Battistelli-Termoforgia Castelbellino - Pallavolo Teatina 3-1 (25-22, 21-25, 27-25, 25-9)

Battistelli-Termoforgia Castelbellino: Gotti 10, Pizzichini 9, Zannini n.e., Polezzi n.e., Rossi n.e., Cardoni n.e., Valoppi (L), Spadoni 9, Galazzo 5, Pomili 9, Soleti 22. All.: Luca Secchi.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico n.e., Carrisi 3, Filacchioni 10, Courroux 2, Biesso 10, Stafoggia 6, Corradetti 7, Gorgoni 14, Cardellicchio n.e., Ricci 2. All.: Cristian Piazzese.