B1. La Clementina 2020 ospita il Volley Modena per tirarsi fuori dalla zona retrocessione

Per la ventesima giornata del campionato nazionale serie B1 femminile la Clementina 2020 attende, sabato 18 marzo al PalaMartarelli di Castelbellino, il Volley Modena. Dopo la settimana di riposo, la squadra jesina si ritrova di nuovo in zona rossa con 22 punti, ma la situazione di classifica in coda si è fatta oltremodo confusa, perché vede ben 6 squadre raccolte in soli quattro punti. Dopo Volley Modena e Tieffe ZeroSystem, rispettivamente con 8 e 11 punti, troviamo infatti Clementina con 22, Reggio Emilia, Trevi e Cesena con 24, Corridonia con 25 e Jesi con 26 punti.

La squadra di San Damaso, dopo che nel derby emiliano della scorsa settimana ha subito un secco 3 a 0 casalingo dalla Tieffe San Damaso, non ha più niente da chiedere al campionato, se non quello di superare la diretta concorrente. Giocherà, quindi, con la massima leggerezza e tranquillità e senza tensioni particolari. Di solito, sono proprio queste le squadre che risultano più pericolose da affrontare. Per questo, dopo l’entusiasmante vittoria contro Imola di due settimane fa, le ragazze di coach Mucciolo dovranno ritornare in campo con la stessa intensità e lo stesso vigore mostrate contro le romagnole, per avere la meglio sulle avversarie.

Del resto, quest’anno, sono numerosi gli esempi che hanno dimostrato che in questo girone non esistono partite “facili” e che le ipotesi della vigilia vengono spesso rovesciate. Nella gara di andata del lontano 11 novembre 2022, le clementine si sono imposte, non senza fatica, per 3 a 2 sul campo delle modenesi, per la prima vittoria esterna del proprio campionato. Occorrerà affrontare tutti gli impegni da qui in avanti con la massima attenzione e determinazione, perché ogni punto conquistato avrà un peso enorme vista la situazione di classifica altamente intricata e i vari scontri diretti che si dovranno combattere.

Fondamentale sarà mantenere una buona condizione fisica per sopportare l’intensità degli impegni, ma anche saper reggere alle estreme sollecitazioni psicologiche e nervose che ne deriveranno. Per partecipare alle fatiche delle ragazze, incitandole ed incoraggiandole come non mai, tutti i tifosi delle clementine sono invitati al PalaMartarelli di Castelbellino, il fischio d’inizio è in programma per le ore 18.00.