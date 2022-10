B1: Clementina 2020, così proprio non va! Anche a San Damaso un pesante ko

Dopo 2 sconfitte contro squadre quotate fra le prime della classe, la Clementina 2020 sfida la neopromossa San Damaso, sulla carta meno invincibile. Le ragazze di Mucciolo sono dunque chiamate alla prima sfida nella quale mostrare le proprie potenzialità e a portar via magari i primi punti della stagione, se non addirittura la prima vittoria. Una partita da dimenticare, invece, è ciò a cui purtroppo si è assistito. Troppo brutta la prestazione di Saveriano & co. per essere vera, probabilmente una serata negativa da parte di tutte, che si spera sarà difficilmente ripetibile. Finisce 3 a 0 per le padrone di casa in meno di un’ora e mezza, con le ospiti mai in partita e sempre costrette ad inseguire distacchi pesanti.

Primo Set. Le clementine riescono a tenere il passo delle emiliane solo per la prima metà del set 15-14, poi trovano grande difficoltà a perforare il muro e la difesa avversaria, con la Zerosystem che forzando il servizio, seppur con qualche errore, crea grossi problemi alla ricezione marchigiana, 20-16. San Damaso non trova così troppe difficoltà a chiudere ed aggiudicarsi il set, 25-19.

Secondo set. Il secondo parziale vede le locali fuggire subito in avanti, 5-1, 9-2. In questo frangente non c’è proprio partita, con le clementine in grandissima difficoltà in tutti i fondamentali e con il punteggio quasi umiliante, 12-3. Da qui in avanti, finalmente, inizia il set per le marchigiane che piano piano riescono a trovare, almeno, più continuità ed agonismo e a dare un senso al loro stare in campo, 17-13. Troppo tardiva, però, la reazione della Clementina, impossibile recuperare tanto svantaggio. La Tieffe Zerosystem riparte, nonostante i tentativi finali di una indomabile Fedeli e riesce a portarsi sul due a zero a proprio favore, 25-20.

Terzo set. L’inizio del parziale ricalca fedelmente i due precedenti; emiliane avanti ed esine sempre ad inseguire da molto lontano, 6-2, 9-3, 12-4. Non c’è molto da raccontare se non la rassegnazione delle marchigiane ad una serata veramente nera, dove non sono mai riuscite ad entrare in partita e mai capaci di proporre un gioco, non solo all’altezza delle avversarie, ma neanche a quello delle loro reali capacità, 25-14. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SAN DAMASO-CLEMENTINA 2020 3-0 (25-19, 25-20, 25-14)

SAN DAMASO: Venturelli 20, Credi 5, Bellei 2, Baldoni 9, Pecorari 9, Semprini 5, Borelli (L1), Odorici, Selmi, Montorsi (L2), Tesini, Guerra, Raineri. All. Andreoli

CLEMENTINA: Pizzichini 6, Sconocchini , Saveriano , Ciccolini 6, Bovolo, Catani 5, Fedeli 11, Gotti 9, Falcone (L1), Valentini, Ricciotti, Villani. All. Mucciolo